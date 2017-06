Muž, který v pražské MHD bil kvůli telefonu těhotnou ženu, dostal dva roky

Poláka za tento čin soud potrestal již loni, byl k němu ale mnohem mírnější. Původně si měl odpykat pouze půl roku ve vězení, a to za vydírání. Podle trestního zákoníku je vydírání čin, kterým pachatel násilím přinutí jiného člověka, aby něco udělal nebo něco strpěl. Jenže odvolací soud viděl věc jinak a rozsudek zrušil.

Nový rozsudek, který předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 Jana Knoblochová vynesla 15. května 2017, popisuje Polákův čin jako loupež a určuje mu dvouletý trest ve věznici s dozorem, povinnost podstoupit ochranné protitoxikomanické léčení a také mu přikazuje uhradit zdravotní pojišťovně zhruba tři tisíce korun vynaložených na ošetření napadené ženy. Verdikt je již pravomocný, nikdo se proti němu neodvolal.

Polák se neurvalého jednání proti cestujícím v autobuse 193 v Praze-Krči dopustil loni v květnu. Pod vlivem pervitinu se na nich domáhal mobilního telefonu. „Agresor nejprve oslovil několik cestujících s požadavkem na zapůjčení telefonu, ale všemi byl odmítnut. Pak přistoupil k poškozené a řekl jí, že chce její telefon, aby si mohl zavolat mamince,“ uvedl tehdy k případu mluvčí policie Jan Daněk (více zde).

Otec napadené ženy tvrdí, že jeho dcera křičela, že je těhotná. Ani to však pachatele, který byl pod vlivem drog, neobměkčilo. Několikrát ji uhodil do zátylku, do týlu a také do obličeje. Kromě toho jí vulgárně nadával.

Žena ve chvíli útoku stála u dveří, protože autobus přijížděl k zastávce U Tří svatých, kde chtěla vystoupit. Před Polákem utekla dopředu k řidiči, který pro ni otevřel přední dveře. Jimi se dostala ven. Měla pohmožděný zátylek a krk, vážnější zranění naštěstí neutrpěla. Policie tehdy k případu uvedla i to, že nikdo z cestujících se ženy nezastal.

Stanislav Polák měl před útokem pervitin, a soud tak musel vyřešit i to, zda byl v době činu příčetný. „Revizní znalecký posudek by měl najisto uvést, jak se věci se žalovaným mají - zda je nebo není trestně odpovědný z hlediska příčetnosti,“ uvedl předseda odvolacího senátu Tomáš Stuchlík jeden z důvodů, proč původní rozsudek zrušil (podrobnosti zde).

Závislost útočníka na drogách soudu potvrdila jeho matka, k níž se také v minulosti násilně choval, když byl „sjetý“. I ona si přála, aby syn dostal ústavní léčbu. „To, co provedl v autobuse, je neštěstí. Té dívčiny je mi líto a jsme rádi, že se nestalo nic horšího,“ řekla již dříve redakci iDNES.cz.

Poslechněte si, co o útoku řekla loni v září poškozená žena:

VIDEO: Zbil mě a nadával, říká těhotná žena. Kvůli mobilu ji v autobusu napadl narkoman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu