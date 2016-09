Ředitel liberecké nemocnice Nečesaný je opět v jejím představenstvu

Chtěla tak zamezit obavám z toho, jak bude nemocnice dále fungovat, řekla předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková. Stejně jako Nečesanému dnes dozorčí rada prodloužila mandát i obchodně-investičnímu řediteli Milanovi Trpišovskému, jemuž také vypršel v sobotu.

„Kolegium primářů požádalo dozorčí rady o projednání, protože se obávali dostatečné stability ve smyslu fungování krajské nemocnice,“ uvedla Mlejnková. „Jsem přesvědčena o tom, že jsme to mohli, a bylo by to rozumnější nechat po volbách, přesto je pro mě mnohem důležitější bezproblémové fungování nemocnice,“ dodala.

Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v kraji. Většinovým vlastníkem je Liberecký kraj, menšinovými akcionáři Liberec a Turnov. Nemocnice s více než třímiliardovým obratem loni hospodařila se ziskem přes 23 milionů korun. Předchozí rozhodnutí dozorčí rady kritizoval liberecký primátor Tibor Batthyány (ANO), změnu názoru vítá. „Nebude období nejistoty,“ řekl.

Nemocnice připravuje celkovou přestavbu areálu, na projekt nedávno vypsala architektonickou soutěž. V první etapě chce zhruba za 1,5 miliardy korun postavit centrum urgentní péče. Jednotný příjem nemocnice dosud nemá.

Nečesaný byl v devítičlenném představenstvu místopředsedou. Zatím se neví, zda se jím znovu stane. „To je na rozhodnutí představenstva, dozorčí rada jmenuje jen členy,“ řekla Mlejnková. Nečesaný je od loňského roku obviněn z přijímání úplatků, vinu odmítá. Z vedení nemocnice chtěl loni odejít, aby jeho kauza nemocnici nepoškozovala.

Dozorčí rada ho však přesvědčila, aby svou rezignaci stáhl a zůstal v čele nemocnice (více čtěte zde). Případ souvisí s údajným předražením zdravotnických zakázek z let 2008 až 2009 za vybavení kardiocentra a traumacentra v liberecké nemocnici za 239 milionů korun. Modernizace oddělení údajně byla předražena o 24 milionů.