Děkuji lékařům, jak pěkně mi sešili hlavu, napsal Zaorálek po nehodě

Na SMS zprávy ministr od pátečního večera nereaguje, k nehodě se ale vyjádřil na Twitteru.

„Děkuji brněnským záchranářům, lékařům a sestrám traumatologie nemocnice v brněnských Bohunicích za jejich včerejší pohotovost a za to, jak mi nakonec pěkně sešili hlavu. Jsem rád, že se nikomu dalšímu nic nestalo,“ napsal.

Ministr byl do brněnské nemocnice se zraněním hlavy převezen vrtulníkem poté, co se jeho limuzína střetla s jiným vozem. Ještě v pátek večer byl propuštěn do domácího léčení. Podle informací iDNES.cz utrpěl ministr otřes mozku (víc o nehodě zde).

Auto, ve kterém jel Lubomír Zaorálek, se střetlo s jiným v podvečerních hodinách. Zatím není jasné, kdo nehodu způsobil. Ministr se vracel ze setkání s voliči v Jihomoravském kraji. O víkendu se měl účastnit akce Dny NATO, jeho účast ale sociální demokracie kvůli zranění zrušila.

Na Znojemsku havarovalo auto, ve kterém cestoval ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (15.9.2017):