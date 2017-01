Zaorálek jednal 5 hodin se Zemanem. Názory na Turecko se nám sbližují, řekl

Na setkání se Zemanem a jeho týmem expertů pro zahraniční politiku mluvil Zaorálek také o odchodu Velké Británie z EU, situaci v Sýrii, Íránu a Turecku. S prezidentem hovořil i o politice Spojených států ve znamení nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa, kterou Zaorálek po vzoru slavného románu Johna Irvinga označil za „svět podle Trumpa“.

Lubomír Zaorálek (Twitter) @ZaoralekL Na dnešním setkání s prez.Zemanem a jeho expertním týmem jsme mluvili o brexitu,Sýrii,Íránu,"světu podle Trumpa" a Turecku. odpovědětretweetoblíbit

Zeman v listopadu označila slova tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který pohrozil otevřením turecké hranice pro uprchlíky, kteří se chtějí dostat do Evropy, za vydírání a vyzval k opevnění hranic Evropské unie. Snahy o „politické vydírání“ tehdy odmítl i premiér Bohuslav Sobotka. Zaorálek v tisku uvedl, že navzdory aktuální složité situaci v Turecku by Evropská unie měla dál udržovat s Ankarou dialog.

Zásadně jinak než hlava státu se Zaorálek postavil i k otázce odpovědnosti Osmanské říše za vyvraždění Arménů. Podle něj šlo o strašnou událost s velikými dopady a strašnými ztrátami na životech. Hodnocení by ale ponechal historikům. Podle Zemana by český parlament neměl být zbabělejší než parlament německý a měl by přijmout usnesení týkající se arménské genocidy.