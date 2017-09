Letounem do srdce Irmy. Větrnou zkázu mapuje letka lovců hurikánů

Za knipl speciálně upraveného stroje Lockheed WC-130J usedá podplukovník Jim Hitterman. Hurikány „loví“ dvaadvacet let, během kterých se utkal s desítkami ničivých bouří. Žádný hurikán podle něj není stejný. „Je to jako kdybyste vjeli do myčky aut a pak vám po kapotě začaly skákat gorily,“ popsal agentuře Reuters. Někdy hurikán letadlem cloumá tak, že Hitterman nedokáže číst údaje z přístrojů a letí naslepo.

Podobné to je i při mapování trasy hurikánu Irma, který pustoší jih Spojených států. Hřmot bouře však zničehonic ustane. Posádka letounu si dokonce může rozepnout bezpečnostní pásy. Hitterman dokázal svůj stroj bezpečně provést až do oka hurikánu. Nejvyšší školu pilotáže si během víkendové mise zopakoval ještě třikrát.

Meteorologové si služeb lovců hurikánů nemohou vynachválit. Bez jejich dat se neobejdou. „Ze satelitních snímků dokážeme odhadnout sílu a velikost hurikánu. Maximální rychlost větru, strukturu i přesný střed hurikánu však dokážeme určit až tehdy, když se dostaneme přímo do něj,“ popisuje bývalý ředitel Národního centra pro hurikány Rick Knabb.

Rezervisté na nebezpečné misi

Třiapadesátá průzkumná letka „Lovců hurikánů“ se na své mise vydává z Keeslerovy letecké základny ve státě Mississippi. Hurikány mapuje od roku 1943. Dnes na palubu jejích letounů usedají zejména rezervisté. Devětačtyřicetiletý Hitterman není výjimkou. Když neloví hurikány, pilotuje stroje aerolinek Delta Airlines. Hlavní palubní meteoroložka Nicole Mitchellová zase uvádí zprávy o počasí v televizi.

Nasazení v nebezpečných podmínkách bere jako službu veřejnosti.

„Naše práce má smysl, to je prostě fakt,“ tvrdí. Argumentuje tím, že posádka během jednoho letu nasbírá mnoho klíčových dat, podle kterých se zpřesňují předpovědi. Podle nich se posléze rozhoduje o evakuaci obyvatel. V případě Irmy se jedná o miliony lidí (více o evakuaci zde).

Na první pohled by se mohlo zdát, že pronásledování hurikánů je výsadou bláznů bez pudu sebezáchovy. Pohled do statistik však mluví jinak. Od roku 1974 se nezřítilo žádné letadlo lovců hurikánů. Tragédie je provázely zejména v počátcích. Dosud si průzkumné lety vyžádaly 53 lidských životů, uvádí webové stránky Weather Underground.

Nasazení dronů?

O život při monitoringu hurikánů před lety málem přišel také Jeff Masters. V roce 1989 ho Národní úřad pro oceán a atmosféru vyslal k větrné smršti Hugo. Pilot letounu však v prudkých poryvech větru ztratil kontrolu nad řízením. Jeden z motorů začal hořet. Stroj se podařilo ukočírovat až ve chvíli, kdy vlétl do oka hurikánu.

Letoun se dostal do problémů paradoxně kvůli špatným předpovědím meteorologů. Ti odhadovali, že se jedná o hurikán třetí kategorie. Ve skutečnosti šlo o kategorii pátou.

V budoucnu se nabízí, aby práci lovců hurikánů přebraly bezpilotní letouny. V dohledné době se však podle Masterse lidská posádka o práci bát nemusí. Praxe z WC-130J mu dává za pravdu. Technici mají na palubě k dispozici celou řadu čidel i speciálních dálkových sond, které vypouští do větrného víru hurikánu. Takové množství vybavení bezpilotní letoun nepojme. Proti hrají také malé rozměry bezpilotních strojů.

Kvůli drsnému prostředí jsou navíc na denním pořádku opravy vybavení, které dokáže přímo za letu provést jen lidská ruka. Bezpilotní stroj by se musel vracet zpět na základnu. Při mapování trasy hurikánu jde přitom o čas. Opožděná předpověď totiž může v krajním případě stát život tisíce lidí.

Podívejte se na aktuální radarové snímky hurikánu Irma: