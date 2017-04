Long Island tyranizuje gang ze Salvadoru, vraždy školáků řeší i Trump

Obyvatelé měst Brentwood a Central Islip si na zvuk přelétávajících helikoptér a reflektory křižující parky už zvykli. „Vždycky si pomyslím, čí dítě našli tentokrát,“ říká Stephanie Spezia, která na Long Islandu žije dlouhá léta.

Od počátku školního roku zde napočítali celkem jedenáct mrtvol. Obětmi jsou hlavně mladí lidé, jejichž zohavená těla byla objevena v místních lesích či na opuštěných parcelách. Naposledy tento měsíc nedaleko fotbalového hřiště v Central Islipu našli čtyři zavražděné mladíky. Měli spoutané ruce a jejich těla byla brutálně rozsekána.

Policie zločiny přičítá gangu MS-13. Někteří rodiče se bojí posílat své děti do školy, kde gangsteři verbují nové členy. Teenageři si totiž stěžují, že jim v případě odmítnutí hrozí smrt. „Přicházejí o dětství. Když se chystají do školy, vidíte v jejich tvářích napětí. Je to jako by se chystali do bitvy,“ říká Jennifer Suarezová, jejíž patnáctiletou neteř ubili minulý rok.

První obětí se stala Kayla Cuevasová, která se s členy gangu hádala ve škole a na sociálních sítích. Když loni v září šla s kamarádkou ze školy, napadli je čtyři mladíci s mačetami a baseballovými pálkami. Tělo patnáctileté Kayly našli později na dvorku, její mrtvou kamarádku na ulici o kus dál.

„Tu špínu vyčistíme“

Zločinecká organizace MS-13 (neboli Mara Salvatrucha: „mara“ je pojem pro gang, „Salva“ jako Salvador a „trucha“ lze volně přeložit jako člověk, který ví, jak to na světě chodí a jak se zachovat v každé situaci, „13“ udává pořadí čísla M v abecedě) vznikla v 80. letech minulého století v Los Angeles jako pouliční gang imigrantů ze Salvadoru. Největší rozmach zažila následující dekádu, kdy Američané začali gangstery deportovat do jejich staré vlasti.



Gang se pak rozšířil do Hondurasu a dnes ve Střední Americe kontroluje celá města. Vybírá výpalné, znásilňuje ženy a bez milosti zavraždí kohokoliv, kdo se mu postaví na odpor. Před zvůlí všemocných gangů dnes prchají ze Střední Ameriky tisíce lidí, především dětí.

Američané totiž nezletilým imigrantům, kteří dorazí bez rodičů, dovolují dočasně zůstat na svém území. Od podzimu 2013 tak bylo v USA rozmístěno 165 000 nezletilých imigrantů. Long Island je díky své silné hispánské populaci častým cílem relokací, do okresu kde leží Brentwood a Central Islip, jich bylo posláno 4 500.

Při nedávném zátahu proti členům MS-13 na Long Islandu vyšlo najevo, že sedm ze třinácti zadržených vstoupili na území USA jako nezletilí. „Gauneři ví, jak systém funguje, a zneužili toho,“ nechal se slyšet ministr spravedlnosti Jeff Sessions, který v pátek promluvil k policistům nedaleko místa, kde byla objevena těla čtyř mladíků rozsekaná mačetou.

O vraždách se už zmínil prezident Donald Trump, který svoji kampaň založil na slibech o zpřísnění imigračních zákonů a zdi na hranicích s Mexikem. „Pošleme MS-13 do vězení a vyženeme je z naší země. Jsou to bídáci. Někdo řekl, že jsou stejně špatní jako al-Káida, což je trefné... Jsme na Long Islandu a tu špínu z MS-13 vyčistíme,“ řekl v rozhovoru pro AP.

Obyvatele Long Islandu ale Trumpovy drsné řeči příliš neuklidnily. Za současnou situací je podle nich spoluzodpovědná i policie, protože vzestup gangu léta ignorovala. Hispánci, kteří tvoří 70 procent místní populace, se také bojí, že řádění MS-13 dá Trumpově vládě záminku k deportacím.