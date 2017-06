Smutek i vzdor teroru. Londýn po útoku truchlí, zlomit se však nenechá

Okraj jindy rušné křižovatky u mostu London Bridge zdobí hromada květin. Londýňané jimi vzdávají hold obětem sobotního teroristického útoku, který sotva týden před volbami změnil atmosféru britské metropole. Vedle smutku je však v ulicích znát vzdor vůči teroristické hrozbě, s níž se obyvatelé Británie pomalu ale jistě učí žít.

Sotva deset metrů odtud na druhé straně ulice v sobotu večer nabourala vypůjčenou dodávkou trojice atentátníků, kteří předtím na mostě naráželi do lidí. Pak vyběhli směrem od mostu k bloku plnému hospod a barů a útočili na náhodné oběti nožem. Sedm lidí zemřelo, 48 bylo zraněno.

Květiny za oběti útoku nosí viditelně zdrcení blízcí obětí stejně jako lidé, kteří v okolí jen pracují. „Už je toho moc, zabíjejí úplně nevinné lidi,“ řekla Nelly Hamptonová z jedné z firem sídlících v blízké kancelářské budově. Na hromadu květin položila tři červené tulipány. „Je to děsivé, ale nemůžeme se tím nechat zastrašit,“ prohlásila.

Z místa činu s pivem v ruce Fotka muže, který se při útěku před teroristy v Londýně odmítl vzdát svého piva, zaplnila internet i zpravodajství. Snímek klidně kráčejícího muže s pivem v ruce v kontrastu s prchajícím davem vyvolal na sociálních sítích mnoho komentářů. Řada lidí jeho klid označila za příklad britské rozvážnosti, další zase tvrdili, že se sklenice s pivem odmítl vzdát, protože za ni zaplatil šest liber (180 korun).

Policie sice částečně zprovoznila přilehlou stanici metra, oblast Borough Market, v níž trojice vraždila, než byla zastřelena policisty, však zůstává nadále uzavřena a pracují v ní vyšetřovatelé. Identitu útočníků prý znají a snaží se objasnit detaily dlouhé minuty trvajícího masakru stejně jako jejich motivy.

Reakce na druhý teroristický útok v Británii během dvou týdnů je v Londýně přítomná na každém kroku. V ulicích jsou vidět ozbrojení policisté, na mostech se objevily bariéry, které mají zabránit útočníkům v autech najet do chodců. Na nádražích si cestující mohou přečíst cedule vyzývající pasažéry, aby bez meškání nahlásili cokoli podezřelého. „Je to trošku strašidelné, člověk se víc rozhlíží kolem sebe,“ říká o atmosféře zaměstnankyně reklamní agentury Simone Colbyová, která dojíždí do centra metropole z nedalekého Shenfieldu.

Londýňané však dávají najevo, že silnější než obavy je v nich touha nepodlehnout hrozbám teroristů. Dnešní vydání odpoledního listu London Evening Standard vyšlo se slovy „Milujeme Londýn“ v záhlaví. Na různých místech ve městě se objevují vzkazy vyzývající k odvaze. „My se nebojíme, láska zvítězí,“ zní jedna ze zpráv u květin položených u London Bridge. „Londýn je můj, stejně jako tvůj,“ napsal na svou kytici další člověk zjevně s přáním toho, aby navzdory útokům britská metropole neztrácela svůj kosmopolitní duch.