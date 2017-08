Ne rasistům. Tuniští rybáři brání své přístavy před lovci migrantů

V pondělí německým a francouzským protiuprchlickým aktivistům zabránili doplnit zásoby rybáři v přístavu jihotuniského města Zarzis. „To je to poslední, co můžeme udělat vzhledem k tomu, co se děje ve Středozemním moři. Muslimové a Afričané umírají,“ říká rybář Šamseddín Burasín s tím, že pokud se evropští nacionalisté k tankovišti přiblíží, zavře s ostatními přívod paliva.

Vedení přístavu pak dodává, že by tam „rasisty nikdy nepustilo“. Tuniská nezisková organizace Fórum pro ekonomická a sociální práva uvedla, že bude bránit každému pokusu lodi C-Star vylodit se a doplnit zásoby paliva, jídla a vody v tuniských přístavech. Vládu také vyzvala, aby „nespolupracovala s rasistickou a nebezpečnou posádkou“.

K podobnému činu jako v Zarzisu se posléze uchýlili i rybáři v přístavu Sfax, píše francouzský list Le Parisien. Poté, co bylo extremistům doporučeno, aby se raději nesnažili doplnit zásoby v Řecku ani Itálii, protože by to mohlo vyvolat protesty, tak loď přišla o další možnost.

Naposledy pobývala na konci července v kyperském přístavu Famagusta, kde je však opustilo několik srílanských členů posádky, kteří tam požádali o azyl. Přesně proti tomu přitom „identitáři“ bojují.

Organizace Generace identity a její mise na obranu Evropy vybrala peníze na vyplutí v Mongolsku registrované lodi C-Star v crowdfundingových kampaních. Celkem jí lidé až do minulého měsíce přispěli 75 tisíc eur (necelé dva miliony korun).

Původně slibovala aktivní zastavování lodí s migranty na cestě do Evropy, nyní se podle britského Guardianu spokojí s „monitorováním“ záchranných prací ve Středozemním moři.

Španělská neziskovka nemá kde vyložit tři migranty

Podobné problémy má i loď z opačné strany názorového spektra. Španělská nezisková organizace Proactiva Open Arms byla jedna z těch, které nechtěly podepsat římský kodex, který vymezuje podmínky činnosti humanitárních organizací pomáhající migrantům ve Středozemním moři (psali jsme o něm zde).

Své přístavy jim proto neotevřela Itálie ani Malta a aktivisté tak už více než tři dny nemají komu předat tři zachráněné migranty (více zde). Podle serveru el Periódico je navíc ohrožovala libyjská námořní stráž a několikrát výstražně vystřelila do vzduchu. „Máme informaci, že spolupracujete s pašeráky. Nevracejte se do našich vod, jinak budete příště zaměřeni,“ slyšeli údajně aktivisté.

Zástupce vedení Proactivy Òscar Camps situaci označil za „totálně surreálnou“. Nyní se loď nachází v italských vodách u přístavu Pozzallo, povolení vylodit se však nemá, píše italská agentura ANSA. I přesto, že už Proactiva podepsala požadovaný římský kodex, jak uvádí rovněž ANSA.