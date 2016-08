Ozbrojenci stříleli na loď Lékařů bez hranic, která zachraňuje uprchlíky

Útok se odehrál 17. srpna po deváté hodině ráno, Lékaři bez hranic o něm v tiskové zprávě informovali až nyní. Motorový člun s ozbrojenci se k záchrannému plavidlu Bourbon Argos přiblížili zhruba 24 námořních mil (asi 44 kilometrů) severně od Libye. Ze vzdálenosti 400 až 500 metrů začali na loď i její posádku střílet. V tu chvíli na palubě žádní uprchlíci nebyli.

Posádka lodi se nemohla se člunem zkontaktovat, a proto se raději přemístila do speciálního úkrytu na lodi. Ozbrojenci následně dorazili k lodi a dostali se na palubu. Asi po padesáti minutách odešli. Na lodi bylo podle tiskové zprávy patrné poškození po výstřelech, větší škody však při incidentu nevznikly. Nebyl zraněn ani nikdo z posádky.

„Přestože neznáme identitu útočníků, ani jejich motivaci, po prvotním zhodnocení faktů se zdá, že se jednalo o dobře trénované profesionály,“ uvedl Stefano Argenziano, vedoucí operací Lékařů bez hranic. „Jde o závažný a alarmující útok. Střílení směřující na naši loď mohlo fyzicky ohrozit naše spolupracovníky,“ dodává.

Špatný přístup EU

Záchranné práce ve Středozemní moři budou i přes srpnový incident pokračovat. Lékaři bez hranic v souvislosti s uprchlickou krizí nadále kritizují postup Evropské unie.

„Vzhledem k navyšujícímu se počtu úmrtí a zhoršující se situaci v Libyi považujeme zaměření evropské politiky na ochranu vnějších hranic a zastrašování za nebezpečně krátkozraké a zcela nevhodné pro tuto krizi,” tvrdí Argenziano.

„Záchranné a pátrací aktivity jsou pouze paliativním opatřením, které má pokrýt nedostatek bezpečných a legálních cest. Nyní, více než kdy dříve, je potřeba, aby Evropská unie a její členské státy vytvořily proaktivní mechanismus zachraňující životy a pomáhající těm, kteří hledají bezpečí,“ dodává.

Na záchranných operacích ve Středozemním moři aktuálně spolupracují tři plavidla - Dignity I, Bourbon Argos a Aquarius. Ve zdejších vodách patrolují od dubna letošního roku. Provedly celkem 84 záchranných operacích a z moře zachránily bezmála 11 tisíc lidí.

Přes Středozemní moře do Itálie přeplulo letos v prvním pololetí 70 000 uprchlíků. Při pokusu doplout do Evropy jich 2 900 zemřelo, je to o 37 procent víc než ve stejném období loňského roku.