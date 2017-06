Litevcům vadí stigma největších pijáků světa, alkohol povolí až od dvaceti

Litevská vládní koalice minulý týden schválila zákon, který zakazuje veškeré reklamy na alkohol v televizi, rádiu i tisku. Jeho součástí je také omezení prodejní doby alkoholu v obchodech - nově si jej budou moct lidé koupit v pracovních dnech a v sobotu pouze od 10 do 20 hodin, v neděli dokonce jen od 10 do 15 hodin.

Největší novinkou je však zvýšení věkové hranice, odkdy mohou mladí Litevci alkohol popíjet. Zatímco dosud to bylo stejně jako ve většině evropských zemí 18 let, od ledna, kdy zákon vstoupí v platnost, to bude o dva roky více.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v nejnovější statistice uvedla, že průměrný Litevec starší patnácti let loni vypil 18,2 litru čistého alkoholu, o dekádu dříve to přitom bylo „jen“ 14,9 litru (například průměrný Čech podle WHO ročně vypije 13,7 litru čistého alkoholu).

„Problém s alkoholem je v Litvě velmi starý. Pamatuji si první litevský národní zdravotní program, přijatý parlamentem v roce 1998. Tehdy bylo cílem snížit spotřebu alkoholu o 25 procent. Ve skutečnosti ale po roce 1998 došlo k tomu, že se spotřeba zvýšila o 130 procent,“ uvedl podle deníku The Guardian litevský ministr zdravotnictví Aurelijus Veryga.

Sám prý ani neočekává, že budou teenageři s novým zákonem souhlasit. „Rozumím mladým lidem. Nemají rádi regulace - jako teenager jste proti všemu. Dospělí jsou ti nehloupější lidé na světě. To platí pro všechny generace,“ uvedl.

I přesto prý v zemi panuje všeobecná shoda, že je proti vysoké spotřebě alkoholu potřeba radikálně zakročit. „Dostali jsme se do situace, kdy společnost poměrně často čelila šokujícím událostem. Děti zemřely na silnici poté, co je srazil opilý policista. Opilí rodiče zabili své děti. Společnost se dostala do bodu, kdy už je to pro nás všechny nebezpečné. Už to není jen o spotřebě na osobu, která provokuje veškerou diskusi,“ dodal Veryga.

Zákon je špatně zacílený, tvrdí kritici

Někteří mladí lidé s novým zákonem souhlasí. Například pětadvacetiletá Simona Muckuteová, kterou prý závislost Litevců na alkoholu štve. „Jako národ jsme zlomení. Jsem samozřejmě příliš mladá na to, abych zažila sovětskou éru, ale moji rodiče ji zažili a my jsme jejich plod. Oni jsou ti, kdo nás vychovali a téměř všichni z nich hodně pijí. Litevská rodina je taková, že otec pije a pije a nechává matku, ať dělá všechno sama,“ myslí si.

Kritici ovšem tvrdí, že zákon cílí špatným směrem. Nejvíce totiž v zemi pije starší generace, ne mladí dospělí. „Ten zákon je nejpřísnější v Evropské unii,“ kritizuje ho osmadvacetiletá Aušrinė Armonaitėová, nejmladší poslankyně litevského parlamentu.

Deník Deutsche Welle připomíná, že jedinou evropskou zemí, kde je pití alkoholu legální až od 20 let, je nyní Island. Například v Německu mohou nápoje s menším obsahem alkoholu, tedy pivo a víno, pít i šestnáctiletí. Reklamy na alkohol v minulosti zakázaly Norsko, Francie a Rusko.