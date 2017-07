Lidovci vytáhnou už příští týden billboardy. Bude na nich i Čunek

Lidovci s vlastními billboardy přicházejí prakticky vzápětí poté, co Starostové a nezávislí odmítli, aby jeho lidé šli do voleb na jeho kandidátkách KDU-ČSL místo klasické předvolební koalice, na níž se obě strany několik měsíců domlouvaly a dokonce ji i schválily.

Křesťanští demokraté ale nakonec vzali zpátečku, když v červenci průzkumy naznačovaly, že by se koalice nemusela dostat do Sněmovny, protože by podle agentur neměla jisté, že získá přes 10 procent hlasů.

Billboardy s volebním lídrem na Zlínsku, místopředsedou strany Ondřejem Benešíkem, se příští týden objeví ve Zlínském kraji

V sídle lidovců, v centru Prahy v paláci Charitas, se ve čtvrtek odpoledne po návratu šéfa strany, vicepremiéra Pavla Bělobrádka z USA sešlo předsednictvo strany.

„Doplníme kandidátky a všude bude logo KDU-ČSL. Je to především odpovědnost krajských organizací, takže očekáváme jejich návrh kandidátních listin, které celostátní výbor schválí 1. srpna,“ řekl Bělobrádek. Řešení lídra musí strana hledat v šesti krajích, které měli vést zástupci STAN.

Herman má pro lidovce cíl více hlasů než před čtyřmi lety

Už teď je jisté, že v Praze bude lídrem ministr kultury Daniel Herman, který se utká i s novým celostátním volebním lídrem STAN Janem Farským. Ten jako lídr v Praze nahradil předsedu Petra Gazdíka, který se vrátí do Zlínského kraje. Herman iDNES.cz řekl, že souboj s Farským nebere prestižně a že jeho hlavním cílem bude, aby KDU-ČSL získala v hlavním městě více hlasů než před čtyřmi lety.

Bělobrádek k velkým rošádám nevidí důvod. V některých krajích přibudou na kandidátky i nestraníci. „Na našich kandidátkách nestraníci kandidují vždy a určitě v tom budeme pokračovat,“ řekl vicepremiér. Reagoval i na to, že STAN představil už i nové logo. „Je vidět, že to měli připravené už delší dobu,“ uvedl.