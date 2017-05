Část lidovců stále děsí laťka 10 procent. Rozhodne tajné hlasování

Chtěl aby to byla kandidátka KDU-ČSL, na níž by byli lidé nominovaní hnutím Starostové a nezávislí. Podstatný rozdíl je v tom, že by takové kandidátce stačilo překročit pět procent, což by lidovci se STAN hravě dali. Ale hnutí Petra Gazdíka o takové formě nechtělo ani slyšet, byť v posledních volbách se takto dostalo do parlamentu společně s TOP 09.

Koalice, kterou bude v sobotu sjezd křesťanských demokratů schvalovat, potřebuje procent deset. A to může být problém. V pátek, pouhý den před sjezdem zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého by se koalice lidovců a hnutí STAN do Sněmovny dostala, ale jen velmi těsně. Lidovcům agentura přiznala 8,5 procenta, hnutí STAN 2 procenta (píšeme zde).

„Je potřeba ty průzkumy sledovat, dívat se na trendy, ale my jsme kromě představení loga ještě kampaň nezahájili. Takže myslím, že čísla, která se pohybují kolem devíti, deseti procent jsou na začátek velmi dobrá a předpokládám, že budou růst,“ řekl iDNES.cz vicepremiér Bělobrádek. Očekává, že sjezd koalici se STAN schválí jasně. „Neočekávám, že by to bylo úplně těsně. Předsednictvo jednomyslně navrhuje tajnou volbu, ale rozhodne sjezd,“ uvedl lídr křesťanských demokratů.

Jsou ale slyšet i jiné hlasy. „Pro pár angažovaných nadšenců snad může být oscilace kolem deseti procent výrazným motivačním prvkem, pro mnohé voliče však může být a obávám se, že i bude, prvkem výrazně demotivujícím,“ obává se bývalý šéf strany Jan Kasal z Vysočiny.

„Zejména v počátečních stádiích jsem měl nezodpovězenou řadu otázek a byl jsem rezervovaný k tomuto modelu spolupráce,“ řekl iDNES.cz místopředseda strany Ondřej Benešík ze Zlínského kraje, který tradičně patří v KDU-ČSL spolu s jižní Moravou mezi nejsilnější. Odmítl prozradit, jak bude hlasovat, ale připustil, že podpora pro koalici ve Zlínském kraji vzrostla. „Nemáme žádné závazné hlasování, žádné doporučení není,“ zdůraznil.

Právě hlasování o koalici bude pro širší veřejnost, nejen pro lidovce a jejich partnery ze STAN, nejsledovanější událostí sjezdu. A nakonec i Mihola, jenž koalici nefandil, připustil, že lidovci asi zariskují a půjdou do toho s tím, že musí překročit 10 procent. „Já jsem preferoval jinou variantu, ale jsem schopen přijímat výzvy. Dnes nemám svírání v žaludku. Kdo nemá odvahu, ať nechodí do politiky,“ uvedl.

Čunek ani straníkům neřekl, zda půjde do boje o lídra

Zlínský hejtman Jiří Čunek, který dřív lidovce vedl, před časem naznačoval, že by se mohl pokusit o comeback a že se rozhodne na poslední chvíli, ale u naznačování zřejmě zůstane. Na žádné stranické konferenci, ani na svém Zlínsku nenaznačil, že by se k tomu chystal. „Osobně to odhaduji, že kandidovat nebude. Je navržený do celostátního výboru,“ řekl jeho kolega ze Zlínského kraje Benešík, který je s Čunkem v úzkém kontaktu.

Sám hejtman nebere novinářům telefon ani neodpovídá na sms. Ani další lidé z vedení strany nečekají, že by se Čunek pustil proti Bělobrádkovi, který má ve straně silnou pozici. „Spíš to nepředpokládám, ale pokud se to stane, tak to uvítám,“ prohlásil klidně lidovecký vicepremiér. Stejný odhad, že se Čunek do boje o šéfa strany nevydá, mají místopředsedové strany Marian Jurečka i Jiří Mihola, kteří se spolu utkají o post stranické dvojky.

Ministr zemědělství Marian Jurečka iDNES.cz řekl, že je od něm od začátku známo, že výrazně podporuje spolupráci se STAN a nepřipouští, že by mu mohla uškodit pověst ministra, který má blízko k šéfovi ANO Andreji Babišovi, jak často říká bývalý lidovec, teď šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Minimálně v těch posledních měsících jsem ten nejhlasitější, kdo se vyjadřoval vůči Andreji Babišovi,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Obhájit post vedení chtějí místopředseda Sněmovny Jan Bartošek i Zuzana Roithová. Mezi navrženými kandidáty na místopředsedy jsou i ministr kultury Daniel Herman, poslanci Jaroslav Klaška a Vít Kaňkovský.