Lidovci podpoří s ČSSD strop věku odchodu do důchodu 65 let

„My jsme o tom debatovali na předsednictvu KDU-ČSL a ten výsledek je takový, že principy by měly být dva základní. Trváme na tom zachovat hranici 65 let. Stejně by se každých pět let tato hodnota měla aktualizovat podle průměrné doby dožití,“ uvedl místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka.

O tom, zda bude věk pro odchod do penze zastropován, má po jednání vlády jednat koaliční rada.

Sociální demokracie už dříve řekla, že bude trvat na tom, aby věk odchodu do důchodu nebyl vyšší než 65 let, řekl premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Vyčetl Babišovi, že se tomu brání. ANO podle něj zapomíná, že to je závazek v koaliční smlouvě a že samo tuto věc voličům slibovalo před volbami v roce 2013. „ANO nerespektuje koaliční smlouvu, ani vlastní volební program, se kterým kandidovalo do voleb,“ uvedl doslova Sobotka. (více zde)

Babiš říká, že zastropování důchodového věku se nemusí řešit už teď. „Prioritně bychom měli řešit výši důchodů, které máme nízké a řada důchodců má kvůli jejich výši existenční problémy,“ uvedl.

Věk, kdy mají lidé možnost odejít do důchodu, se každý rok u mužů zvyšuje o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Pokud se vláda dohodne na zavedení hranice důchodového věku v 65 letech, mělo by se to týkat všech, kteří se narodili po roce 1971.