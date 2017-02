Lidovci se bojí kvůli spolupráci se STAN odložit značku KDU-ČSL

„Máme podporovat variantu samostatné KDU-ČSL s možností kandidatury Starostů a nezávislých na naší kandidátce. I když to odmítli, je to věc, o které by se mělo jednat. Jinak bychom měli jít v koalici jako dvě svébytné strany, které deset procent berou jako výsledek, který je minimalistický a myslím, že je naprosto překonatelný,“ uvedl šéf pražských lidovců Jan Wolf. Bylo by to podle něj i férové. „Bylo byt o férové, ale nevím, jestli by to bylo odpovědné,“ oponoval Kasal.

„Třetí síla by měla mít ambici na více než 10 procent,“ podpořila variantu klasické volební koalice i místopředsedkyně strany Zuzana Roithová, která se zúčastnila minulé prezidentské volby. A její názor na vytvoření volební strany se STAN? „Na to je trochu málo času a je to nedomyšlené,“ řekla Roithová.

„Podle mě je do docela velký risk,“ nemyslí si, že je dobré jít do voleb se STAN v klasické, přiznané koalici, ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. „Pro KDU-ČSL je komfortnější jít cestou naší vlastní kandidátky a otevřít ten prostor pro STAN. Vznik nového subjektu má určité komplikace, i tyto technické problémy jsou ale překonatelné,“ řekl Jurečka.

„My se určitě volební koalice nebojíme, ale to že by STAN byl na kandidátce KDU-ČSL, o této variantě se nejednalo a nic takového nemůžeme připustit,“ řekl iDNES.cz předseda STAN Petr Gazdík, který také přijel na brněnské Výstaviště na jednání špiček KDU-ČSL.

„Neúspěch by byl, kdybychom si vzájemně zavřeli dveře a to si myslím, že se nestane,“ odhadl Gazdík. Věřil, že u lidovců zvítězí názor do spolupráce jít a nabídnout voličům třetí sílu, která by podle něj měla pomoci k tomu, aby existovala i jiná možnost, než že bude po volbách premiérem šéf ANO Andrej Babiš.