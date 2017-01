Lidovci by nešli do vlády, kde by jedna strana měla většinu, říká Jurečka

Příští týden se ve Sněmovně bude hlasovat o několika důležitých zákonech, mimo jiné o přehlasování veta prezidenta Miloše Zemana k zákonu o střetu zájmů. Jak se k tomu KDU-ČSL postaví?

Předpokládám, že jednoznačně tak jako ve třetím čtení, kdy všichni poslanci KDU-ČSL hlasovali pro. Osobně předpokládám, že se tak stane i při hlasování o vetu prezidenta. Veto mě překvapilo. Když byl pan prezident Zeman premiér, tak o těchto věcech intenzivně hovořil. Kdyby dodržel kontinuitu, tak by to veto nikdy nemohl dát. Já jsem byl první člen vlády, který hlasoval pro pozměňovací návrh poslance Plíška někdy v květnu loňského roku.

Žádný zákon nevyřeší na sto procent střet zájmů

Když teď Andrej Babiš říká, že do konce ledna se zbaví Agrofertu, a možná své akcie převede do svěřeneckého fondu, i když ještě toto řešení nepotvrdil, bude to řešení, se kterým budou koaliční partneři spokojeni?

Žádný zákon o střetu zájmů nevyřeší ze sta procent podstatu střetu zájmů a možné motivace lidí v politice ovlivňovat některé věci, ať už z důvodů osobních, nebo nějakých jiných, netransparentním směrem. Byli bychom naivní, kdybychom si to mysleli, ale je to alespoň základní odstranění některých věcí, které bijí do očí. Ale rozhodně to není tak, že bychom mohli říci, že máme vyřešenou problematiku střetu zájmů. To rozhodně nemáme.

Zároveň se příští týden ve Sněmovně bude hlasovat o daňovém balíku, jehož součástí je i to, o co jste jako KDU-ČSL dlouho usilovali, když jste vstupovali do koaliční vlády. Už potřetí se zvýší slevy na děti na druhé a další dítě. U druhého dítěte vzroste za celé volební období sleva o šest tisíc a u třetího ještě víc. Neobáváte se, že přijetí toho zákona může být ohroženo třeba spory o tom, co dál bude s elektronickou evidencí tržeb?

Ne, to nepředpokládám. Samozřejmě minimálně opozice bude mít zájem zpochybňovat projekt EET, ale předpokládám, že v případě daňových slev ten zákon projde, stále ještě tu máme koalici, byť jsme už v předvolebním čase. Mě jen mrzí, že ministerstvo financí nebylo rychlejší.

Vaše KDU-ČSL bude mít k daňovému balíku také vlastní návrhy změn. Chcete, aby z EET byli vyňati podnikatelé, jejichž obrat nepřesahuje 414 tisíc korun. Ministr financí Andrej Babiš to považuje za snahu destruovat projekt EET, že taková výjimka je nepřijatelná. Už se smiřujete, že vám to neprojde?

Já bych byl velice rád, kdyby to prošlo, protože to není snaha destruovat, ale aby ten systém byl efektivní a umožňoval vybírat daň od subjektů, které ji mají platit. Když máme poplatníka, který do té částky 414 tisíc korun žádnou daň neplatí, tak já se ptám, proč mu máme zavádět povinnost, kdy on ponese náklady, ale výnos pro státní rozpočet z toho nebude žádný. Uvidíme, jestli to získá podporu, budeme se snažit do poslední chvíle přesvědčit partnery, že to je logické, že to má smysl. Předpokládám, že ten balík jako celek ale projde.

Opozici nebudete pomáhat snižovat DPH?

Nepředpokládám to. Jinak já se ještě jednou vrátím k těm dětem a ke slevám. Ono to někdy zapadá, jako kdyby to nebylo zásadní a důležité...

Budeme chtít dál valorizovat slevy na dani na děti

Pro rodiny, které mají děti, to určitě je důležité.

Pro rodiny a pro Českou republiku to je jedno z nejsmysluplnějších opatření v sociální a prorodinné politice státu. Podporujeme toho, kdo má rodinu a kdo pracuje. Budeme chtít jako KDU-ČSL pro příští roky ty částky valorizovat. Zvyšují se důchody, zvyšují se mzdy, zvyšovaly se i některé dávky. Budeme chtít, aby také valorizace těchto daňových slev byla v příštích letech.

Natvrdo bude v zákoně napsáno, že to bude každý rok?

Nechci teď říkat, že to bude v zákoně natvrdo napsáno, bylo by ideální to navázat na nějaký objektivní parametr zvyšování životní úrovně. V okamžiku, kdy se ekonomice daří, mzdy rostou, náklady rostou, tak si myslíme, že i tyto slevy měly být valorizovány a co budeme chtít v příštím volebním období prosadit je to, že dnes daňová sleva končí na stropu 68 tisíc korun. Budeme chtít, aby tam nebyl žádný strop, aby to šlo klidně až do 100, 120 tisíc, když ta rodina řádně pracuje, aby prostředky na tu výchovu měla.

Nechci štěpit stranu, proti Bělobrádkovi nepůjdu

Před Vánocemi jste překvapivě, ta zpráva se objevila na Štědrý den, řekl, že přes svátky budete zvažovat kandidaturu na předsedu KDU-ČSL. Už víte, co uděláte na květnovém sjezdu? Dal jste vlastně členům KDU-ČSL „pod stromeček“, aby přemýšleli, co udělá Jurečka...

Mě zveřejnění té zprávy právě na Štědrý den mrzelo, nejen proto, že předseda Pavel Bělobrádek má o Vánocích narozeniny, ale že to vypadalo, že Jurečka nemá na Štědrý den co jiného na práci.

Tak jste dal takovýto „dárek“ Bělobrádkovi ke čtyřicátinám.

Pro nás doma to bylo rozhodování, nakolik pro tu rodinu je udržitelné, že by to bylo druhé období, kdy nebudu doma. Manželka mi řekla, já, děti, my tě podporujeme, dělej tu práci dál, myslíme, že to děláš rád, i ty výsledky jsou pozitivní, stojí za to ten čas obětovat, kdy otec není u rodiny. Pro mě to bylo rozhodování, jestli vůbec jít do dalšího volebního období. Kdyby to bylo další volební období a já bych třeba měl být ministr, tak by to bylo i o tom odstěhovat se do Prahy, protože by bylo neúnosné to tak dál provozovat.

Chci, aby ta strana byla silná, byla jednotná, aby se už nikdy neopakovalo období dvojkolejnosti různých táborů, skupinek, proudů. Období, kdy se dělaly partičky, to jsou cyrilovci, to jsou kalouskovci, stranu hrozně vyčerpávalo a lidi na to nejsou zvědaví. Když se ta strana neumí dohodnout dovnitř, tak jak se chce podílet na řízení státu? Nebudu nikdy ten, kdo bude mít ambici tu stranu štěpit. Ne ve všem se s předsedou strany Bělobrádkem shodneme, ale ten základní směr je stejný. Takže pokud on oznámil, že on bude kandidovat na předsedu KDU-ČSL...



Takže nepůjdete proti panu Bělobrádkovi?

Pokud se nestane mimořádná situace, já nemám ambici kandidovat v květnu na předsedu KDU-ČSL.

Pokud je tu nějaký lepší Jurečka, já to přijmu

Budete kandidovat na prvního místopředsedu?

Byl bych velice rád, kdyby strana vyhodnotila moji činnost dosavadní, že mi dají nominaci na prvního místopředsedu. Nějakou práci jsem odvedl, budu čekat na výstupy okresních a krajských konferencí, zdali tu nominaci dostanu. Je-li tu někdo lepší, tak ať tu důvěru dostane, protože jen tak se má strana vyvíjet. Pokud je tu nějaký lepší Jurečka, tak já klidně přijmu tu porážku.

A je tam lepší Jurečka?

To ať vyhodnotí členové KDU-ČSL.

Třeba zlínského hejtmana, pana Jiřího Čunka, se neobáváte? On naznačoval po svém úspěchu v krajských volbách, že klidně i na poslední chvíli by mohl zvážit kandidaturu na šéfa strany. Čunkovy ambice nevidíte?

Já si opravdu nemyslím, že by Jiří Čunek dokázal reálně stíhat být dobrým hejtmanem, senátorem i předsedou KDU-ČSL. Takže si nemyslím, že by on tu ambici měl tak vysoko.

Koalice se STAN? Je to velice těžké rozhodování

Řešíte teď v KDU-ČSL poměrně zásadní věc. Jestli budete kandidovat sami, nebo společně s hnutím STAN, případně ještě s dalšími regionálními uskupeními. Kdyby to bylo jen na vás, byl byste pro, abyste kandidovali společně?

Teď je to doba dnů a týdnů, kdy se to bude lámat, a je to velice těžké rozhodování. A osobně o tom velmi přemýšlím.

Nejste si jist, že to máte udělat?

Nejsem v situaci, kdy bych jednoznačně řekl, že je to ten nejlepší krok, protože probíráme i organizační a právní věci a vytvořit volební stranu má své problémy. A my se rozhodně nechceme dostat do situace, že vytvoříme něco, co by pak někdo mohl zpochybňovat. Vnitřně říkám, že je důležité, aby v České republice vznikla síla, protiváha vůči politice ČSSD a především vůči politice Andreje Babiše, a toto je jedna z nejreálnějších možností, co by tady mohlo vzniknout jako alternativní nabídka pro voliče, co nechtějí volit za budoucího premiéra majitele holdingu Agrofert, ať už to s tím převodem dopadne jakkoli, a chtějí jinou lepší alternativu.

Mnohdy jsem to já, kdo nejtvrději oponuje Babišovi

Opravdu vážnou alternativu k Andreji Babišovi? Speciálně o vás se píše i říká, třeba předseda TOP 09 Miroslav Kalousek to hodně zdůrazňuje, že má-li někdo v KDU-ČSL blízko k Andreji Babišovi, tak jste právě vy.

Musím se tomu usmát. Já se vždycky těch lidí ptám a říkám, tak mi předložte jediný hmatatelný důkaz. Protože jestli to vyplynulo z diskuse k zákonu o biopalivech, a tam to Miroslav Kalousek vykonstruoval, že je to výhodné pro Agrofert, tak se pojďme podívat na čísla. I výroční zpráva Agrofertu říká, že Agrofertu v této oblasti propadl zisk. Ale ta rétorika, ten obraz, který se někteří snažili vytvořit, pro část veřejnosti zafungovala. V mnoha diskusích na vládě jsem to právě já, kdo nejtvrději oponuje Andreji Babišovi.

Tak asi budete vždy jako ministr zemědělství čelit těmto výhradám, protože firmy Andreje Babiše jsou příjemcem zemědělských dotací.

Příjemné to není, ale já jsem ten stav nevytvořil. Ten stav vytvořili politici patnáct let přede mnou. Já nastavuji férová pravidla pro všechny příjemce dotací. Jako odpověď na tyto zkazky dávám čísla. V období vlád ODS, premiérů Mirka Topolánka a částečně i Petra Nečase, v letech 2006 až 2013 na malé zemědělce do jednoho milionu korun celkově bylo vyplaceno 240 milionů korun, za dva roky působení mě je to přes tři čtvrtě miliardy korun, takže jestli mě někdo obviňuje, že dělám politiku ve prospěch Agrofertu, tak je třeba se na to podívat jako na celek. Kolik dostávají malé, střední a velké podniky. Nastavili jsme jinou preferenci a rovnovážný stav.

Když se KDU-ČSL bude mít možnost podílet na vládě v dalším volebním období, když se do Sněmovny dostanete, pokud by to bylo na vás, byl byste znovu pro to jít do koalice s ANO a sociálními demokraty, nebo byste se snažili směřovat do pravicovější koalice?

To je těžké na tu otázku odpovídat.

Jste spokojen s tím, co se podařilo vaší straně prosadit v současné vládě, v současné koalici?

Musím říci, že pro KDU-ČSL je současná koalice jednou z nejvíce efektivních, v jaké jsme byli, protože z našich programových priorit budeme mít prosazeno prakticky vše. Díval jsem se na koaliční smlouvu, padesát procent priorit za všechny strany, které jsou tam vytyčeny, je splněno. Třicet procent je splněno částečně, nebo někde v legislativním procesu. Zůstává jen asi osmnáct procent nesplněných. Z hlediska resortů máme nejvíce splněno na zemědělství a na kultuře. Já mám splněno úplně vše, co máme za zemědělství v koaliční smlouvě. A co se týče příští koalice, preferovali bychom zase takovou, kde bychom dokázali prosadit nejvíc a kde by nám priority ostatních byly nejbližší. Teď nejsem schopen říci, jaké priority sdělí ČSSD a jaké ODS.

Koalice více stran proti vítězi voleb je málo pravděpodobná

Dalo by se říci, že byste neměl úplné „osypky“, kdyby to mělo dospět ke stejné koalici jako teď?

Já si ji teoreticky dokážu představit, je tu však ale - a to je docela zásadní - a to je volební výsledek a rozložení sil ve vládě. Jít do vlády, kde jedna strana bude mít většinu, je velice problematické. Tahle vláda je kouzelná, že nikdo tam tu většinu nemá a vždycky se musí alespoň dvě strany dohodnout.

Takže ne, aby vás jedna dominantní strana ve vládě válcovala?

Nedokážu si představit být ve vládě, kde by jedna strana měla většinu.

Dovedete si představit vládu proti „vítězi voleb“, kde se několik stran spojí?

Pokud tam dokážeme najít programové priority pro KDU-ČSL blízké, tak i tuto variantu si dokážu představit, ale když se podívám na volební průzkumy, tak je to hodně málo pravděpodobné.

Je něco, co jste chtěl ve vládě udělat a neudělal?

Jestli mě něco mrzí, tak je to postup při schvalování EET, to říkám na rovinu. To, co teď řešíme jako pozměňovací návrhy, na tom bych trval, že tak to musí projít už jednáním vlády.

Třeba bude mít chuť kandidovat znovu Zuzana Roithová

Máte představu, koho by KDU-ČSL měla podporovat jako kandidáta na prezidenta republiky? Bude to pan Michal Horáček, nebo Petr Pithart?

Měl by to být někdo, kdo má dost energie, kdo neuráží, nelže, je schopen důstojně reprezentovat Českou republiku za všech okolností. U nás bude probíhat diskuse, jestli KDU-ČSL bude mít ambici stavět vlastního kandidáta, nebo podpoříme nějakou nezávislou osobnost.

Přemlouváte ještě pana Pitharta, aby si rozmyslel to, co řekl, že se necítí na tu kampaň?

Mám pocit, jak Petra Pitharta znám, že moc nemá smysl ho přemlouvat, když jednou řekne své rozhodnutí.

A co pan Horáček, nebo některé z jiných jmen, které se už objevilo?

Jediný, kdo deklaroval zatím zájem, je pan Horáček. Chci si počkat, zda diskuse v KDU-ČSL nebude třeba znovu postavit Zuzanu Roithovou. Třeba tu chuť bude mít.

Jako občan Jurečka byste hlas současnému prezidentovi nedal?

Nedal. Nedal jsem ho ani předtím.