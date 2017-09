Lidl vymazal kříže z řeckých kostelů. Hájíme náboženskou neutralitu, tvrdí

Záběry na světle modré kupole konstrastující s bílými stěnami budov z ostrovu Santorini patří k ikonickým záběrům z Řecka. Lidl je využil jako ilustrační podklad na své letáky i na tradiční řecké výrobky - jogurty, pistácie, sýry feta a další. Všímaví zákazníci ale upozornili, že z vršků pravoslavných kostelů zmizely kříže.

„Jsem šokován obchody Lidl, které sice prodávají řecké výrobky, ale vymazaly část jeho krajiny a jeho kultury,“ cituje RTL jednoho ze zákazníků jménem Antoine.

Na skutečnost se začali ptát také čeští zákazníci na facebookovém profilu obchodního řetězce. „Z jakého politického důvodu jste odstranili kříže z řeckých kostelíků?“ ptá se jeden z uživatelů. Další vyjadřují rozhořčení a oznamují, že přestávají v obchodech nakupovat.

Samotný Lidl se hájí snahou zachovat náboženskou a politickou neutralitu. „Naším cílem rozhodně nebylo kohokoliv urazit a omlouváme se, pokud k tomu došlo. V tomto případě se jednalo o výrobek prodávaný na mnoha evropských trzích současně v rámci tematické akce Řecký týden. Design obalu byl proto navržen mezinárodním týmem (...) Do budoucna aktuální zkušenost při tvorbě dalších návrhů obalů budeme brát v potaz,“ vysvětlili zástupci řetězce spravující sociální sítě.

Lidl čelil nenávistným verbálním útokům už v lednu letošního roku, když do svého akčního letáku použil černošského modela (více jsme psali zde). Se 24letým modelem jménem Alpha Dia později udělala rozhovor německá média. „Společnost (Lidl - poz. red) chtěla svůj produkt co možná nejlépe prezentovat, a to i na černošském modelu,“ řekl tehdy Dia (více z rozhovoru zde).

Santorini je souostroví i název obce, které se nachází na rozhraní Egejského a Krétského moře. Hlavním ostrovem je Théra, se kterou sousedí menší Thirasia a malý ostrůvek Aspronisi. V Santorini je až 450 kostelů různých velikostí.

