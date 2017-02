Lidé mají ČSSD říci, jakou budoucnost chtějí, než ukáže konečný program

„My jsme strana, která je dlouhodobě programově vymezená, máme to v genech, jsme strana, která je hodnotově definovaná,“ uvedl ve čtvrtek premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka start nového projektu Česko 20 +, kdy právě diskuse s veřejností a s odborníky mají straně pomoci odpovědět na otázku, jako budoucnost si lidé v zemi přejí a podle toho vyladit volební program.

„Nejsme jako sociální demokracie krátkodobý projekt, nejsme marketingový projekt,“ vymezil se Sobotka vůči hlavnímu konkurentovi ve volbách, hnutí ANO Andreje Babiše.

V rámci projektu Česko 20 + chce strana diskutovat s občany a odborníky na pěti témat. Jsou to šťastnější rodina, moderní školství, vstřícnější zdravotnictví, spravedlivý sociální systém a dostatek pracovních příležitostí.

„Lidé jsou dnes velmi často se situací spokojení, ale když s nimi mluvíte, tak se bojí, že o jistoty a pozitiva spojená s dneškem mohou snadno přijít,“ řekl k tomu předseda vlády. Aby strana demonstrovala, že má dostatek příznivců i mezi mladými lidmi, které zajímá i vzdálenější budoucnost než jen příští volební období, stála přitom za premiérovými zády skupina několika desítek mladých sociálních demokratů.

Podle předsedy Sněmovny a místopředsedy ČSSD Jana Hamáčka se budou konat diskuse v osmi až deseti městech. První bude v Praze. „Zajímá nás, co si myslí občané, jaká mají očekávání, v jaké společnosti chtějí žít,“ uvedl Hamáček.

Strana už přitom začala představovat některé své daňové plány - zavedení bankovní daně či obnovení vícepásmového progresivního zdanění.

TOP 09 má Vizi 2030, lidovci lákají na soutěž o dvakrát 20 tisíc

Sobotka vyzval další politické strany k tomu, aby i ony debatovaly o vzdálenější budoucnosti. TOP 09 přitom už na konci ledna zveřejnila svou představu o budoucnosti České republiky Vize 2030.

Představení Vize 2030. Opoziční TOP 09 o měsíc s nápadem dlouhodobé vize předběhla sociální demokraty

Strana v ní slibuje třeba vyrovnání životní úrovně s Německem za třináct let, elektronické volby, lépe placené učitele, placení eurem, podporu vysokorychlostních tratí či poukaz s ročním finančním limitem na návštěvu divadel, koncertů, muzeí, galerií a kulturních památek pro lidi do 25 let. (více o tom zde)

Vládní KDU-ČSL o den předběhla sociální demokraty a spustila soutěž o sestavení vize Česka v roce 2050. Originální myšlenky vzešlé ze soutěže může později využít i jako inspiraci pro sestavování dlouhodobého programu.

„Říkáme, pojďte napsat to nejlepší, co vás napadá, jakou společnost, jakou zemi, jaký svět byste si představovali v roce 2050,“ řekl k tomu první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Kdo dodá lidovcům nejlepší nápad, získá po vyhodnocení odbornou porotou odměnu 20 tisíc korun, vítěz vybraný veřejností také 20 tisíc korun.