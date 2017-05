Libyjská pobřežní stráž zachránila 500 migrantů, mířili do Itálie

Libyjský bezpečnostní zdroj uvedl, že loď, na které se běženci vydali k evropským břehům, byla přeplněná a hrozilo, že se potopí. Migranti byli převezeni do Tripolisu, kde jim příslušníci libyjského Červeného půlměsíce poskytli humanitární pomoc. Později budou přemístěni do záchytných center.

Mluvčí organizace Sea-Watch uvedl, že její plavidlo dostalo instrukce od řídícího centra italské pobřežní stráže, aby nechalo záchrannou akci na libyjské lodi. Pokud by migranty zachránila nevládní organizace, byli by převezeni do Evropy.

Mezi uprchlíky bylo více než deset žen. Podle mluvčího pobřežní stráže pocházelo více než 300 lidí z Maroka, 145 z Bangladéše, 23 z Tuniska a několik z dalších afrických či blízkovýchodních zemí.

Mezinárodní organizace uvádí, že v současné chvíli je v Libyi 800.000 až milion lidí, kteří doufají, že se doplaví do Evropy. Většina z nich pochází ze subsaharské Afriky. Asi 7 000 až 8 000 migrantů se nyní nachází ve 20 libyjských záchytných centrech.

Od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye nevzpamatovala z chaosu, čehož využívají pašeráci lidí. V posledních třech letech se každý rok z Libye do Itálie přeplavilo více než 150 000 migrantů. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos zatím do Evropy dostalo po moři 44 209 uprchlíků. Téměř 1 100 jich cestou zahynulo nebo jsou pohřešováni.