Milice bránící odplout migrantům z Libye podpořila místní vláda i Italové

Přeorientovaná činnost milicí je podle AP jednou z příčin výrazného poklesu počtu běženců, kteří se za poslední dva měsíce dostali do Evropy. Agentura na ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex uvedla, že příliv migrantů do Itálie se v červenci snížil o 57 procent ve srovnání s červnem. Pro Itálii je to nejnižší množství přistěhovalců za jedno měsíční období od roku 2014.



V srpnu se podle AP přes Středozemní moře přeplavilo kolem 2 940 osob, což je o 86 procent méně než ve stejném měsíci loni. Za propadem ale podle pozorovatelů stojí i zvýšená aktivita libyjské pobřežní stráže a méně příhodné podmínky na moři.

Údajný postup vlády v Tripolisu, která se těší podpoře OSN, ale vadí části libyjských bezpečnostních sil a aktivistům pracujícím s migranty. Kabinet premiéra Fáize Sarrádže podle nich obohacuje milice, které si tak mohou pořizovat více zbraní a stávat se silnějšími hráči v destabilizované severoafrické zemi.