Lex Babiš bude znovu ve Sněmovně. Přehlasují poslanci Zemanovo veto?

Zeman pokládá části předlohy nazývané lex Babiš za protiústavní. Před Vánocemi uvedl, že pokud jej poslanci přehlasují, obrátí se na Ústavní soud (více čtěte zde). K přehlasování prezidenta potřebuje Sněmovna 101 hlasů, což by podle zastánců přísnějších pravidel pro ministry neměl být problém.

Novela by dopadla zejména na ministra financí Andreje Babiše. Předseda hnutí ANO už ohlásil, že se plánuje zbavit akcií skupiny Agrofert, kterou nyní vlastní. Panuje přesvědčení, že tak učiní skrze svěřenecký fond. Liteře zákona by tím vyhověl, vliv na fungování holdingu by však neztratil.

Firmy ministrů podle novely zákona o střetu zájmů, kterou schválili poslanci na konci listopadu, nemají dostávat veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Zákon také členům vlády zakáže vlastnit média (více o schválení čtěte zde). Převedením do fondu, o němž jako o řešení situace dříve sám Babiš několikrát mluvil, by se Agrofert těmto omezením vyhnul.

Po prezidentově vetu by měli poslanci hlasovat také o předloze KSČM, jež snižuje daň z přidané hodnoty na noviny a časopisy. Předloha by je přeřadila do desetiprocentní sazby, nyní jsou v patnáctiprocentní sazbě. Zeman tvrdí, že k daňovému zvýhodnění periodického tisku není důvod.