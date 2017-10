Vláda oznámila cenu za vepřín v Letech, stát ho koupí za 450 milionů

Smlouva s firmou AGPI, která vepřín provozuje, by měla být podepsána v nejbližší době, řekl po jednání vlády ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Provoz vepřína by mohl být podle dřívějších informací ukončen do několika měsíců, na místě tábora má během nejbližších let vzniknout památník.

Za nepřiměřenou vzhledem k odhadní ceně, která se pohybuje kolem 200 milionů korun, považuje konečnou sumu ministr financí Ivan Pilný (ANO). Pro uzavření smlouvy proto nehlasoval. Novinářům v pondělí řekl, že z hlasování odešel. Herman výši sumy zdůvodnil veřejným zájmem.

Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě. Kupní smlouva nabude účinnosti po Novém roce, uvedl dříve místopředseda představenstva AGPI Jan Čech. Společnost AGPI původně upřednostňovala výměnu za vepřín na jiném místě, letos ale souhlasila s finanční kompenzací. Pozemky pod budovami patří státu.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva kultury by po podpisu kupní smlouvy následovala demolice výkrmny, asanace prostoru, zpracování projektové dokumentace k památníku a jeho výstavba. Úprava areálu je záležitostí dalších let.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovoří víc než dvě dekády, předchozí vlády problém odsouvaly. Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament.

Cena za vepřín se odhadovala na několik stovek milionů korun. V červnu 1998 tehdejší ministr Vladimír Mlynář řekl, že soudní odhad ceny vepřína činil v té době 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů 140 milionů, vlastníci ale požadovali 300 milionů korun. Prezident Miloš Zeman před několika měsíci uvedl, že ještě jako premiér farmu odmítl zrušit, protože by to daňové poplatníky tehdy stálo asi 400 milionů.

Zeman je prý také proti likvidování prosperujícího podniku. Už dříve mluvil o tom, že by o práci přišla řada lidí. Podle Hermana v letském vepříně pracuje ale jen osm zaměstnanců.