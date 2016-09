Boeingu se za letu urvala lopatka motoru a prorazila díru do trupu

Boeing 737-700 společnosti Southwest Airlines letěl z New Orleans do Orlanda. Po poruše jednoho z motorů však piloti museli nouzově přistát ve floridské Pensacole, která je od Orlanda vzdálená necelé dvě hodiny letu. V kabině totiž poklesl tlak a cestující si museli nasadit kyslíkové masky. Nikomu ze 104 lidí na palubě se nic nestalo.

Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) v pondělí zveřejnil předběžné výsledky vyšetřování incidentu, píše Reuters. Během letu se podle něj utrhla lopatka dmychadla, které vhání stlačený vzduch do motoru, narazila do trupu letadla těsně nad levé křídlo a způsobila v něm díru o rozměrech 13 krát 41 centimetrů. Do vnitřku letadla lopatka naštěstí nepronikla.

Závěr vyšetřování se shoduje i s výpověďmi cestujících, kteří podle The Dallas Morning News po přistání popisovali svůj děs, když během letu vyhlédli z oken a viděli roztrženou kapotáž odhalující předek motoru.

Příčina? Nejspíš únava materiálu

Vyšetřovatelé zatím neuvedli, proč se lopatka dmychadla utrhla. Na jejím povrchu ale našli praskliny, které by mohly ukazovat na únavu materiálu. Vyšetřování proto bude ještě pokračovat.

Podobné nehody jsou sice poměrně vzácné, podle NTSB ale velmi nebezpečné. Těžké kovové kusy totiž mohou poničit palivovou soustavu, elektroniku nebo kabinu s cestujícími. Podle předpisů tak musejí být vnější pláště motorů natolik silné, aby skrze ně nemohlo nic prolétnout ven.

Kromě NTSB se na vyšetřování podílí i společnosti General Electric Co. a Safran SA, které motor vyrobily. Poslední kontrola letounu podle mluvčí aerolinek proběhla 21. srpna, tedy šest dní před nehodou. Společnost už letadlo začala opravovat, podle Fox News ale ještě není jasné, kdy se vrátí do vzduchu.