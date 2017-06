VIDEO: Airbus se musel vrátit do Austrálie, třásl se jako stará pračka

Nedělní let společnosti AirAsia do Kuala Lumpur se musel kvůli technickým problémům vrátit zpět do Austrálie. Kapitán se rozhodl stroj otočit nad Indickým oceánem poté, co se paluba začala divoce otřásat. Pasažéři situaci popsali, jako by seděli na staré zapnuté pračce. Letadlo po třech hodinách bezpečně přistálo v Perthu, nikdo nebyl zraněn.