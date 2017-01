VIDEO: Při oslavách Dne Austrálie se zřítilo letadlo, posádka nepřežila

Video natočil jeden z přihlížejících. Na záběrech je vidět, jak se letadlo při levotočivém manévru prudce naklonilo a vzápětí kolmo zamířilo na vodní hladinu.

Stroj pilotoval dvaapadesátiletý muž, podle policie byl velmi zkušený - létal zhruba 25 let. Přestože záchranáři byli na místě během chvíle, ani jemu, ani jeho třicetiletému spolucestujícímu už nedokázali pomoci.

„Letoun se rozlomil na dvě části a potopil se velmi rychle,“ řekl australským médiím policejní důstojník.

Přesná příčina neštěstí je stále v šetření.

Letoun Grumman G-73 Mallard určený pro přistání na souši i vodní hladině byl vyroben v roce 1948. Podle leteckého experta Roba Poyntona to byl „velmi dobrý stroj“. To, že byl téměř 70 let starý, podle něj nic neznamená, pokud bylo letadlo pravidelně kontrolováno.