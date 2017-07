Boeing, který před lety unesli palestinští teroristé, se vrací do Německa

Do Německa se po letech vrátí letadlo společnosti Lufthansa, které v roce 1977 unesli palestinští teroristé do Somálska. Vyřazený letoun je od roku 2008 zaparkovaný na brazilském letišti Fortaleza, nyní se přesune do leteckého muzea Dornier v jihoněmeckém Friederichshafenu.