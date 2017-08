Stát přispěje na některé lesní školky. „Jejich“ děti nemusí na přezkoušení

20:03 , aktualizováno 20:03

V září půjdou poprvé povinně všechny pětileté děti do školky. Některé z nich mohou nastoupit i do lesních školek, tedy do těch, které stihly zápis do rejstříku ministerstva školství. V lesních školkách je zapsáno již okolo 2,5 tisíc dětí. Vůbec poprvé na provoz některých přispěje stát.