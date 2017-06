Historicky nejmladším premiérem Irska bude gay s indickými kořeny

Pokud se nestane nic mimořádného, Varadkar bude zvolen premiérem při příštím zasedání parlamentu 13. června. Politik, který dosud zastával funkci ministra sociálních věcí, ve funkci pravděpodobně nahradí premiéra Endu Kennyho, který nedávno oznámil rezignaci.

Varadkar porazil svého vládního kolegu Simona Coveneye, když získal většinu šedesáti procent hlasů ve středopravicové straně Fine Gael. Partaj doufá, že tento Dubliňan, známý svou svou přímostí, pomůže straně ke třetímu volebnímu vítězství.

Varadkar bude prvním premiérem katolické země, který se otevřeně hlásí k homosexualitě, a také nejmladším předsedou vlády v historii. Zvolení Varadkara podle agentury Reuters poukazuje na měnící se společenské klima v zemi, kde homosexualita byla až do roku 1993 nezákonná. Na druhou stranu se Irsko v roce 2015 stalo první zemí na světě, která uzákonila manželské svazky stejnopohlavních párů.

Nový lídr oznámil, že převzetí vedení strany je pro něj ctí a obrovskou výzvou, kterou přijímá s pokorou. „Jestliže volba něco ukázala, pak to, že předsudky v této republice nemají místo,“ prohlásil.

„Chci vybudovat republiku příležitostí“

Varadkarův otec, po němž syn „zdědil“ lékařskou profesi, se narodil v Bombaji. Svou manželku, irskou zdravotní sestru, potkal v 70. letech v Anglii. Pár se poté odstěhoval do Irska, kde se jim narodil syn Leo.

„Když můj otec cestoval osm tisíc kilometrů, aby si vybudoval nový domov v Irsku, pochybuji, že někdy snil o tom, že z jeho syna jednou vyroste její lídr,“ popsal Varadkar své pocity.

„Doufám, že každé dítě, které teď vyrůstá v Irsku, se podívá na mě a můj neobvyklý příběh (...) a snad si řekne, že v této zemi neexistuje žádný úřad, na který by nemohlo aspirovat, nic, co by nedokázalo, pokud v sebe bude věřit,“ citovala ho BBC.

Podle něj teď bude cílem jeho strany ujistit se, že každý člověk v Irsku právě takovou šanci bude mít. „Chci se věnovat vybudování republiky příležitostí,“ prohlásil politik.

Hlavním úkolem nové vlády však bude vypořádat se s brexitem, jež se úzce dotýká i Severního Irska, s nímž má Irská republika zvláštní vztahy. „Severní Irsko opustí Evropskou unii spolu s Velkou Británií, ale myslíme si, že by v jeho případě měla existovat speciální dohoda,“ poznamenal Varadkar s tím, že se jedná hlavně o zachování blízkých ekonomických vztahů s britskou částí irského ostrova.