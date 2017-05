Konec obíhání specialistů? Praktičtí lékaři chtějí recepty vypisovat sami

4:30 , aktualizováno 4:30

Praktičtí lékaři by některé léky, které jejich pacienti dosud dostávají na recept jen od specialistů, mohli předepisovat sami. Pacientům by tak ušetřili čas často strávený v dalších frontách. S návrhem z dílny exministra zdravotnictví Leoše Hegera ale ministerstvo nesouhlasí. Bojí se, že by náklady na léky raketově vzrostly.