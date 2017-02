Raději se pojistí a platí. Města mají seznamy ulic, kde v zimě neuklízejí

V Plzni musela tamější fakultní nemocnice posílit služby lékařů kvůli velkému počtu úrazů po pádu chodců na zledovatělých chodnících a silnicích. Počty pacientů s úrazem stouply až o sto procent (více zde). Pražská záchranná služba zase ve čtvrtek musela vyslat do terénu všechny sanitky. A přesto nestíhala, vždy ve čtvrtek na Twitteru informovala, že za pouhé tři hodiny se pádem na ledu zranilo 45 lidí (více si můžete přečíst zde).

To samozřejmě vyvolává otázku, zda se města adekvátně starají o své chodníky a silnice. A zda nenesou za takové pády na ledu odpovědnost. Jak zjistila MF DNES, v některých případech tomu tak skutečně může být. Mnoho radnic totiž tvoří seznamy ulic, o které se stará a zajišuje tam posyp a ulic, kvůli kterým radši zaplatí pojistné a led či sníh pak zůstane, jak napadne.

„Je jednodušší finančně, časově i kapacitně vzdálené ulice pojistit než čistit,“ připouští Kristýna Barchini, mluvčí radnice v Písku, která má mapu preferovaných ulic, jež uklízí přednostně. Další příklad je možné najít i v hlavním městě - Praha 4.

„Šla jsem Humpoleckou ulicí do práce a uklouzla jsem. Když jsem zjistila, že krátce přede mnou si tady starší paní zlomila nohu a odvezla ji sanitka do nemocnice, zkusila jsem zjistit, co musím udělat, aby naše ulice byla uklizená a posypaná,“ líčí Markéta Hirschová. Na technických službách se dozvěděla, že její ulice není na seznamu udržovaných.

„Na odboru životního prostředí mi řekli, že mám v létě podat žádost, aby se tady v zimě uklízelo. Ale že je to nejisté, protože magistrát to vyřešil tím, že zvýšil pojistné pro případ škod nebo zranění na neuklizených chodnících,“ uvedla Hirschová.

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman to odmítl komentovat. „Nevím, odkud vaše tvrzení pramení,“ opakoval místo odpovědi na dotaz, zda Praha raději platí pojistné kvůli úrazům, než by ulice uklízela.

Magistrát se hádá s obvody

Mluvčí Hofman nicméně přiznal, že o úklid některých silnic a chodníků se Praha nestará. „Nařízení o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, rada schválila podle zákona o hlavním městě a zákona o pozemních komunikacích,“ řekl.

Praha si nakreslila mapu s ulicemi a chodníky, které označila jinou barvou. Tyrkysovou a fialovou barvou jsou označeny ulice a zastávky městské hromadné dopravy, které jsou uklízeny přednostně, modré ulice jsou čištěny později a černé vůbec. Humpolecká je černá. Řazení se ovšem nezdá být vůbec logické, na tyrkysové navazují černé. Zároveň není ani jasné, kdo rozhoduje o barvě chodníku. Pražský magistrát viní městské části.

O vinu za pád na zledovatělém chodníku se soudil i muž, který si v roce 2006 v Hlubočepích při pádu poranil nohu. Městský soud v Praze však žalobu zamítl. Poukázal na to, že úraz se stal v období tuhých mrazů na chodníku, který se v zimě neudržuje. Muž bydlel nedaleko a mohl tuto situaci předvídat.

Verdikt potvrdil i Nejvyšší soud, až Ústavní soud se loni v dubnu muže zastal (více zde). Pražský magistrát se po seznámení s názorem Ústavního soudu rozhodl, že se s žalobcem smíří. Společně vypracovali dohodu, podle které muži vyplatí 753 tisíc korun jako odškodné i s úroky a dalších 213 tisíc korun jako náhradu za náklady řízení. Tu už v prosinci schválila městská rada (více o tomto případu si můžete přečíst zde).

Případ z Hlubočep není jediným případem podobného typu, do kterého zasáhl Ústavní soud. Ten se v listopadu zastal muže, který si v lednu 2010 zlomil kotník na zasněženém chodníku v pražském Šeberově. Magistrát vinu odmítal s tím, že se jednalo o kalamitní situaci (více zde).