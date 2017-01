Gigantická kra v Antarktidě visí na vlásku, ukazují snímky NASA

Šelfový ledovec Larsen C je nyní spojen s příkrovem Antarktidy pouhými dvaceti kilometry ledu. Má tloušťku asi 350 metrů a nachází se v západní Antarktidě.

Vědci u něj sledují nepříznivý vývoj po mnoho let. Obavy vzrostly v roce 1995, kdy se od Antarktidy oddělil příkrov Larsen A. O sedm let později potkal stejný osud Larsen B (podrobně na stránkách NASA).

Trhlina u ledovce Larsen C se začala podle výzkumníků prudce zvětšovat v prosinci. Jen za několik týdnů se prodloužila o 18 kilometrů, ukazují snímky NASA. „Pokud se neodpojí v následujících měsících, budu překvapený,“ sdělil serveru BBC profesor Adrian Luckman ze Swansea University.

Trhlina se začala prudce zvětšovat v prosinci. Jak funguje „krajinotvorné“ procesy na Antarktidě?

„V oblasti je zatím hodně mraků, takže nemáme čisté satelitní snímky. Rozšíření trhliny jsme ale zaznamenali kombinací snímků z družice Esa Sentinel-1. Jsme blízko bodu, kdy už bude vývoj nevratný,“ dodal. Pokud se led odlomí, zařadí se podle Luckmana k deseti největším podobným tělesům v historii.

Vědci upozorňují, že rychlé rozšíření praskliny nemá nic společného se změnami klimatu. Nyní bádají, jaký vliv bude mít otržení na zbytek ledového příkrovu v oblasti. „Jsme přesvědčeni, že okolní led se stane více nestabilním,“ vysvětluje Luckman. Přiznává však, že někteří jeho kolegové z oboru s ním nesouhlasí.



Pokud by v budoucnu roztál všechen led z šelfového ledovce Larsen C, hladina světových množí a oceánů by podle odhadů stoupla o deset centimetrů. To však podle Luckmana v dohledné době nehrozí.

„Ani úroveň hladiny v této oblasti nyní není důvodem k obavám. Jedná se jen o velkou geografickou událost, která zde změní ráz krajiny,“ míní. Gigantická kra by po odlomení plula mořem a postupně by se rozpadla na menší tělesa. Škody by však pravděpodobně nenapáchal.

Kra o velikosti Jamajky

Šelfový ledovec je zvláštním typem přírodního tělesa tvořeného ledem, které pokrývá moře v souvislé vrstvě při pobřeží pevnin a ostrovů v polárních oblastech. Larsen C je se svými pěti tisíci čtverečných kilometrů velký přibližně jako Olomoucký kraj.

Vůbec největší kra v historii dostala označení B-15. Od největšího šelfu v Antarktidě se oddělila v březnu 2000. Na délku měřila 295 kilometrů, na šířku 37 kilometrů. Zaujímala plochu 11 tisíc čtverečných kilometrů a velikostí se tak vyrovnala například ostrovu Jamajka.

Postupem let se kra rozpadla na několik částí. Některé odpluly stovky kilometrů od místa oddělení (na trasu se můžete podívat zde). Pozůstatky kdysi největší kry v moři pluly ještě v roce 2015, jak ukázaly snímky NASA.



Podívejte se, jak se v roce 2002 odlomil šelfový ledovec Larsen B: