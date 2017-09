Stabilizujeme celou střední Evropu, notoval si Sobotka s Ficem v Lednici

Česká a slovenská vláda se na společném zasedání sešly popáté. Podle Fica jdou debaty ministerstev do hloubky a množství v pondělí přijatých závěrů předčilo plány. Věří, že spolupráce neustane. „Chci přát v Česku úspěch každému, kdo se zúčastní demokratického souboje. Věřím, že jakákoliv vládní sestava bude v Česku či na Slovensku, tak kvalita vztahů bude pokračovat,“ řekl Fico s odkazem na říjnové sněmovní volby v Česku.

Fico však varoval před různými „blázny a poloblázny“, kteří by se mohli pokoušet otevírat citlivé otázky třeba v roce 2018, kdy si budou země společně připomínat kulatá výročí vzniku Československa, pražského jara i rozdělení federace. „Musíme naše vztahy kultivovat, nespoléhat se, že jsou dobré vztahy samozřejmostí,“ uvedl slovenský předseda vlády.

Sobotka řekl, že společné oslavy v příštím roce by mohly posílit vazby, které země spojují. V posledních čtyřech letech podle něj vzájemný dialog pomáhal ČR a SR v budování silné pozice v Evropské unii a Severoatlantické alianci. „Věřím, že bude koordinace pokračovat i v příštích měsících a letech,“ dodal. Spolupráce podle něj vytváří předpoklady pro stabilní atmosféru v celé střední Evropě.

Řešila se kvalita potravin i unijní agentury

Předsedové vlád probírali také například posilování bezpečnosti v EU nebo sbližování životní úrovně jejích členů. Země podle Sobotky také úzce spolupracují v tématu dvojí kvality potravin v unii. Fico oznámil, že hodlají iniciovat svolání summitu, na kterém by se v říjnu v Bratislavě debatovalo o kvalitě nejen potravin, ale i dalšího zboží na evropském trhu.

„Je to vážný politický problém dvojího přístupu k občanům Evropské unie. Není to jen o potravinách, ale i o stavebních materiálech, drogerii,“ uvedl. Ve východních zemích by podle něj mělo mít zboží stejnou kvalitu jako v západních. „Nechceme jíst a pít šmejdy, chceme stejnou kvalitu,“ zdůraznil.

Bratislavský summit by podle představ obou politiků měl dostat na jedno místo předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, příslušné eurokomisaře, zástupce národních parlamentů, ale také ministry zemědělství či hospodářství a zástupce spotřebitelských institucí.

Praxi, kdy jsou na jednotlivé trhy v rámci unie dodávány produkty pod stejným názvem, ale s odlišným obsahem, kritizují především země visegrádské čtyřky (V4), tedy Slovensko, Česko, Polsko a Maďarsko.

Fico zdůraznil důležitost visegrádské spolupráce a rovněž potřebu najít kompromis na evropské směrnici o vysílání pracovníků. Chtěl by ho najít do konce října.

Obě země se navíc vzájemně podpoří při snaze o získání nového sídla evropských agentur, které se po odchodu Velké Británie z Evropské unie odstěhují z Londýna. Česko vyjádřilo zájem o umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Slovensko se chce stát sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Na Slovensku zatím žádná unijní agentura nesídlí, což by se podle Fica mělo změnit. Evropská komise bude kandidatury posuzovat v průběhu září. V říjnu se pak budou posudky zabývat zástupci členských států na půdě Rady EU a o konečném rozhodnutí budou hlasovat v listopadu. Agentury by se měly z britské metropole odstěhovat po brexitu, k němuž by podle unijního práva mělo dojít v březnu 2019.