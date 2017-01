Le Penovou budou volit i někteří muslimové. Nemůže nám nic udělat, věří

Čtvrť Aubervilliers leží za městským okruhem, který odděluje metropolitní čtvrtě francouzské metropole od jejích předměstí. Nenajdete tu elegantní secesní architekturu, ale identické věžáky, místo módních kaváren a bister tu najdete stánky prodávající ručníky a boty za pár eur. Většina místních jsou muslimové, čtvrtinu tvoří přistěhovalci z Maghrebu a subsaharské Afriky.

Toto severní předměstí bylo v roce 2005 jedním z ohnisek dvacetidenních protestů, během nichž naštvaná omladina zapálila víc než devět tisíc aut. Většinu výtržníků tvořili mladí muslimové, potomci přistěhovalců ze severní Afriky, kteří nemohli sehnat práci a cítili se vyčlenění ze společnosti.

Z ohnivého výbuchu nahromaděné frustrace profitovala především krajní pravice. Tehdejší šéf Národní fronty Jean-Marie Le Pen prohlásil, že výtržnosti jen potvrzují jeho dlouholeté protiimigrantské a protimuslimské názory. Dnes jsou vztahy mezi většinovou společností a muslimy ještě napjatější - především kvůli sérii teroristických útoků jako byl masakr v pařížském klubu Bataclan v listopadu 2015 (o útocích jsme psali zde).

Těží z toho opět Národní fronta, kterou dnes vede Le Penova dcera Marine. Zbavila se otcova antisemitismu, stranu přiblížila většinovým voličům a všichni dnes počítají s tím, že v dubnu postoupí do druhého kola prezidentských voleb. A volit ji budou i někteří obyvatelé Aubervilliers, což je vzhledem k jejím postojům (v roce 2010 například srovnala muslimské modlitby na ulici s nacistickou okupací) poněkud překvapivé.

„Pro nás se nic nezmění“

„Nejsem proti Le Penové,“ svěřil se reportérovi webu Politico mladý opravář z Aubervilliers, který si nepřál uvést své jméno. „Pokud vyhraje, bude to dobře. Levice i pravice, to jsou všechno mizerové. Něco slíbí a pak to nesplní. Budu volit Le Penovou a uvidíme, co se stane. Pro nás se tím nic nezmění,“ přibližuje mentalitu mnoha místních.

Neznepokojují ho ani výroky osmačtyřicetileté političky na adresu muslimů. Domnívá se, že muslimům nemůže nic udělat, protože „už je jich příliš mnoho“. „Máme takové rčení. Když je ramadán, tak francouzská ekonomika zpomalí, a když skončí, tak zase naskočí,“ vysvětluje s odkazem na muslimský postní měsíc.

Průzkumy První kolo francouzských prezidentských voleb se koná 23. dubna. Podle posledního průzkumu agentury Ipsos v něm zvítězí Marine Le Penová s 27 procenty hlasů. Krok s ní udržuje kandidát republikánů Francois Fillon (25 procent). Liberál a bývalý ministr hospodářství Emmanuel Macron by podle sondy měl získat 18 procent hlasů, kandidát Levicové fronty Jean-Luc Mélenchon 15 procent. Pokud by se v druhém kole střetla Le Penová s Fillonem, měla by podle průzkumu prohrát v poměru 38 ku 62.

Teroristické útoky ani vzestup Národní fronty ho nijak netrápí. „Křesťané jsou naši bratři, nemáme s nimi žádné problémy. S Židy...je to trochu složitější,“ dodává a cituje několik konspiračních teorií včetně evropského plánu na vytvoření nového Eldoráda s Izraelem jako hlavním městem.

Podobné spiklenecké teorie nejsou mezi místními nic výjimečného. Samba, který do Francie přijel na počátku tisíciletí z Pobřeží slonoviny, jim však nevěří. „Jsou to nesmysly,“ říká. Kdyby mohl volit, také by zvažoval podporu kandidátky Národní fronty. „Aspoň je čestná. A ve chvíli, kdy bude součástí systému, tak nebude moct napáchat moc velké zlo,“ věří.

Napětí mezi většinovou společností a muslimy je podle něj dáno především tím, že lidé islámu nerozumí. „Pokud se Le Penová dostane k moci, tak budeme viditelnější a dostaneme možnost islám lépe vysvětlit,“ uvažuje Samba. Sekulární podstatu francouzského státu uznává, nyní je však podle něj zaměřena především proti muslimům. „Nehájím islám a všechny muslimy jen tak z principu. Pokud vidím muslima, jak plive na zem, hájit ho nebudu. Ale když někoho takového uvidí lidé, tak si hned řeknou, že to je muslim. A to je problém,“ dodává.

Salafista? To je něco jako jezuita

Podobně mluví i někteří obyvatelé sousedního předměstí Pantin, jedné z nejhustěji obydlených obcí v Evropě. „S Le Penovou souhlasí třicet procent Francouzů. Já její stoupence neodsuzuji. To samé se děje v Německu. Dokud se bude držet v rámci zákona, je mi to jedno,“ svěřil se reportérovi Politica šedesátník Jamal. Vůdkyni nacionalistů podle něj podporuje i řada voličů levice, jen to neříkají nahlas.

„Lidé dnes viní islám, že je původcem všeho zla. Jenže mnoho lidí, kteří provedli tyhle hrůzy, nejsou skuteční muslimové,“ hodnotí pachatele teroristických útoků. „Je to i problém jazyka. Teroristy nazývají salafisty, ale já jsem také salafista. Znamená to jen tolik, že následuji učení Proroka. Nic víc. Je to jako jezuité v křesťanství,“ vysvětluje.

Nošení muslimských šátků, okolo nichž se loni v létě kvůli takzvaným burkinám opět rozhořela vypjatá debata, by podle něj mělo být otázkou osobní volby. „Pokud chce patnáctiletá holka nosit minisukni, je to její volba. Tak proč by patnáctiletá holka nemohla nosit hidžáb? Politika s tím nemá nic společného. A politici stejně nic nezmění,“ uzavírá Jamal.

Obyvatelé pařížských předměstí mají na Le Penovou různé názory. Fakt, že někteří z nich se chystají političku, která jimi otevřeně opovrhuje, volit, by možná tvůrce předvolebních odhadů zaskočil. Po roce, který přinesl brexit i vítězství Donalda Trumpa, je však všechno možné a Le Penová je pevně odhodlána na jaře na tato překvapení navázat, poznamenává deník.

V Aubervilliers její případný triumf zřejmě nikoho nevzruší. Mezi místními převažuje názor, že na vítězství toho či onoho politika nezáleží, protože jejich životy se tím stejně nezmění. Jsou to občané Francie, kteří si však stále připadají jako cizinci a systém je v jejich očích nadobro rozbitý, uzavírá reportér webu Politico.