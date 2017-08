Zabiják dronů. Armáda po zkušenostech z Mosulu zkouší výkonný laser

Ozbrojenci takzvaného Islámského státu v Mosulu loni na několik měsíců velmi efektivně ovládli nebe a zastavili ofenzívu irácké armády a amerických speciálních jednotek při osvobozování města, když běžné komerční kvadrokoptéry a další drony v hodnotě několika tisíc korun dostupné přes internetové obchody s hračkami vyzbrojili náložemi a granáty a vysílali je prakticky nepozorovaně na jejich pozice.

„Irácké úsilí se takřka zastavilo, když během 24 hodin bylo ve vzduchu až sedmdesát takových dronů,“ připustil nedávno šéf amerického velitelství pro speciální operace Raymond Thomas. V jednom okamžiku podle něj ve vzduchu doslova visel i tucet „vražedných včel“ a to i přes konvenční vzdušnou nadvládu koaličních sil nad celou oblastí. Jedinou dostupnou obranou byly ruční zbraně.

Adaptace a kreativita islamistů donutila proto americké velení, jak co nejrychleji vyvinout či zdokonalit technologie, které by drony efektivně ničily. Jednou z nich je využití výkonných laserů, které v uplynulých několika měsících dostaly v Pentagonu zelenou.

Americká armáda už týdny testuje experimentální systém MEHEL 2.0 (Mobile High-Energy Laser) na obrněném kolovém vozidle Stryker, který dokáže dron doslova smést z oblohy.

Systém už měli vojáci k dispozici před rokem, oproti prvnímu modelu s laserovým kanónem o výkonu 2kW teď ale dostal nový model laser o výkonu 5kW. Do vozidla byl nainstalován palubní radar, který blížící se dron zachytí a speciální optoeletronika.

Fotografie

Systém kromě zničení dronu dovede rušit spojení mezi bezpilotním strojem a jeho obsluhou. Tu dokáže navíc najít a zaměřit pro úder dělostřelectva či letectva. V boji proti dronům přitom takto vyzbrojený obrněnec působí naprosto tiše.



Při „střelbě“ nevydává žádné zvuky ani světelné efekty. Nepotřebuje také žádnou munici, jen energii. Do baterií pro laserový kanón je vyrábějí generátory. A ty fungují na stejné palivo jako motory obrněnce.

Poslední testování na raketové střelnici White Sands v Novém Mexiku, letecké základně Eglin na Floridě a testovacím středisku Redstone v Alabamě podle armády ukázaly, že současný výkon laserů postačuje na ničení taktických bezpilotních letounů různé hmotnosti i rozměrů.

K dispozici už má armáda také laser o výkonu 10 kW a ve fiskálním roce 2018 začne testovat pětinásobně silnější. Do roku 2022 by pak podle šéfa amerického vesmírného velitelství a protiraketové obrany Jamese Dickinsona armáda mohla vyzkoušet laser o výkonu 100 kW. Ten by pak mohl být součástí systému protiraketové obrany.