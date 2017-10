Paddock chtěl po útoku ve Vegas utéct, s výzbrojí mu někdo zřejmě pomáhal

Případ nejmasovější střelby v dějinách Spojených států má stále daleko k vyřešení. Největší neznámou je 64letý útočník Stephen Paddock, který z okna hotelu v Las Vegas postřílel 58 lidí a stovky dalších zranil. Vyšetřovatelé postupně skládají střípky z jeho života. Na středeční tiskové konferenci o nich informoval šerif metropolitní policie Las Vegas Joseph Lombardo, píše CNN.

Paddock podle dosavadního vyšetřování po střelbě plánoval utéct. Do jeho hotelového pokoje však dorazili policisté a Paddock se ještě před finálním zásahem zastřelil. Další podrobnosti k plánovanému útěku střelce Lombardo neuvedl.

Vyšetřovatelé se zaměřují rovněž na minulost útočníka.

„Z toho, co jsme zatím zjistili, vyplývá, že Paddock strávil desítky let hromaděním zbraní a munice. Žil dvojí život. Zatím to však nevypadá, že by ho nějaká konkrétní událost v jeho životě donutila udělat to, co udělal,“ uvedl Lombardo.

Komplic a plány na další útok?

Určitý zlom v Paddockově životě však mohl nastat loni v říjnu, kdy si během krátkého časového období pořídil jednorázově větší množství zbraní. Policie dosud nezjistila, zda útočník neměl komplice. Tuto variantu stále ověřuje.

„Myslíte si, že tohle všechno mohl zvládnout sám? Musíme předpokládat, že mu od určité chvíle někdo pomáhal,“ sdělil Lombardo. V pokoji měl Paddock 33 zbraní, výbušniny a kamerový systém, který ho varoval před příchodem policie.

Vyšetřovatelé na středeční tiskové konferenci rovněž shrnuli průběh tragédie. První zprávy o střelbě do davu na hudebním festivalu v Las Vegas přišly v neděli krátce po desáté hodině večerní místního času. Paddock do davu bez přerušení střílel nejméně devět minut (více o útoku zde).

Ukázalo se, že střelec si před útokem pronajal i další pokoj, ze kterého byl dobrý výhled na jiný hudební festival. Policie nyní zjišťuje, zda se v tu chvíli jen připravoval na nedělní masakr, či plánoval útočit už dříve.

Pátrání po motivu

I několik dní po tragédii vyšetřovatelé stále nezjistili, co Paddocka ke střelbě vedlo, připomíná The Guardian. Posun v případu nepřinesla ani výpověď jeho přítelkyně Marilou Danleyové. Ta sdělila, že o přípravě masakru nevěděla. Vypověděla, že jí Paddock před dvěma týdny koupil letenku na Filipíny a nařídil jí, aby navštívila její rodiče. Později jí poslal sto tisíc dolarů (více o výpovědi Danleyové zde).

Náměstek ředitele FBI Andrew McCabe serveru CNBC sdělil, že nejasný motiv je u podobných trestných činů poměrně neobvyklý. „Tento případ je neobvyklý, protože ani nyní nemáme žádná vodítka ke střelcově ideologii, ani motivům, kterého mohly ke střelbě vést,“ uvedl McCabe.

K útoku se přihlásil několik hodin po tragédii Islámský stát, Paddock však vazby na islamisty zřejmě neměl.

Agentura AP napsala, že Paddock vedl velmi uzavřený život - neměl téměř žádné blízké přátele, nebyl aktivní na sociálních sítích a neměl ani žádné další výraznější vazby na okolní svět. Nikdo ho patrně dobře neznal a ti, kteří ho znali, netušili, že by mohl být něčeho podobného schopen.



Dějiště útoku ve středu navštívil americký prezident Donald Trump. Zamířil do jedné z místních nemocnic, kde v soukromí hovořil se zraněnými návštěvníky osudného koncertu. S prezidentem do Nevady přicestovala i první dáma Melania Trumpová (více zde).