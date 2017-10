Všude byla těla a krev, líčí veterán z Iráku masakr v Las Vegas

Uprostřed masakru v Las Vegas, po kterém zůstalo 59 mrtvých a více než 500 zraněných, se objevil bezpočet obětavých a hrdinských činů, jež zachránily mnoho životů. Mezi hrdiny nepochybně patří muž, který několik lidí zahnal na bezpečné místo. Jedna z přeživších uvedla, že se představil jen křestním jménem Zach. Obětí střelce se pak stal ošetřovatel z Tennessee, který zemřel, když vlastním tělem chránil svou ženu.



Jako mnoho lidí v davu zhruba 22 000 diváků, kteří se v neděli večer sešli na festivalu country muziky, i Ledbetter slyšel praskavý zvuk a nejprve ho napadlo, že jde o ohňostroj. Pak viděl, jak lidé padají na zem. S dalšími hlasitými ranami dunícími s ozvěnou nocí rozpoznal zvuk střelby z automatické zbraně.

Střelec, který byl identifikován jako 64letý Stephen Craig Paddock, účetní v důchodu z Mesquitu v Nevadě, si vytvořil odstřelovačské hnízdo v pokoji ve 32. podlaží hotelu kasina Mandalay Bay stojícím naproti místu, kde se konal koncert. Střílel bez vyrušení více než deset minut, a pak se sám zabil, než mohla dovnitř vpadnout zásahová jednotka. V hotelovém pokoji se našlo 23 zbraní.

„Kvůli té ozvěně to vypadalo, jako by střelba přicházela ze všech stran a člověk nevěděl, kam má utéct,“ řekl Ledbetter, který na koncert přišel se sedmi lidmi včetně svého bratra, který byl postřelen, a jeho manželky. Našli úkryt ve VIP zóně koncertu. A jakmile byli v bezpečí, začal ošetřovat zraněné lidi.



Snažil jsem se dělat, co bylo v mých silách

Díky muži, který si svlékl flanelovou košili, mohl udělat improvizovaný tlakový obvaz na paži dospívající dívky, která měla tvář pokrytou krví. „Byl to úplně cizí muž. Já mu řekl: ‚Potřebuju vaši košili‘, a on mi dal vlastní flanelku,“ řekl Ledbetter, který nyní pracuje jako prodejce hypoték a bydlí v Las Vegas.

Tlakový obvaz udělal i na zranění na rameni dalšího člověka, a zavázal nějakému muži nohu prostřelenou kulkou. „Použil jsem na to tričko a ovázal mu ji,“ uvedl Ledbetter, který se v úterý vydal navštívit svého bratra, který s postřelenou paží a hrudníkem skončil v univerzitní nemocnici. Zranění podle lékařů přežije.

Ledbetter říká, že by rád pomohl dalším lidem, ale nemohl se k nim dostat přes neustávající palbu.

„Zachraňoval jsem lidi, snažil jsem se pro ně udělat, co bylo v mých silách. Ale dostalo se to do bodu, kdy jsem viděl lidi všude kolem, leželi tam, kde jsme o chvíli předtím stáli... leželi tam a nikdo se k nim nemohl dostat, ani já. Pořád tam dopadaly střely, odrážely se. Vystavil bych se nebezpečí,“ dodal.

Všude byla krev

Zároveň vyjádřil obavu, že lidé, kteří neprošli bitevním polem, budou trpět vzpomínkami na to, co zažili. „Všichni, co tam byli, budou mít citové problémy. Vím to. Všude byla krev, ať jsem se podíval kamkoli - v Excaliburu, Luxoru, na bulváru, na ulicích. Všichni ti lidé budou trpět posttraumatickou stresovou poruchou. Je mi jich všech moc líto,“ dodal Ledbetter.

Mezi diváky na koncertu byla i Anna Kupchyanová, která vděčí za život muži, kterého poznala jen jako Zacha. Ji a zhruba dalších devět lidí zahnal do přívěsu, který sloužil jako toaleta. Kupchyanová, 27letá studentka práv z Los Angeles, uvedla, že z ničeho nic začaly na dav diváků pršet kulky. Společně s dalšími lidmi se rozeběhli, jak se snažili najít místo, kam se ukrýt.

Zmíněný Zach otevřel dveře návěsu, zahnal je dovnitř, pak se k nim připojil a zavřel dveře. Zůstali uvnitř, dokud střelba pokračovala, všichni ochromení strachem. „Pak přišla ochranka a křičeli na nás, ať jdeme ven a utíkáme pryč.“ vzpomíná. Před návěsem ležela na zemi těla včetně muže zastřeleného ranou do hlavy.