Česká konzulka ve Vegas: Stále nevíme, zda jsou mezi oběťmi Češi

„Ještě žádnou informaci nemám, stále nám nikdo nic neřekl. Doufáme, že ne, ale nevíme,“ odpověděla paní Olga Martin na otázku, jestli v souvislosti se střelbou do návštěvníků country festivalu má informace o českých obětech.

„Už včera večer nás konzultoval generální konzulát v Los Angeles a také naše velvyslanectví ve Washingtonu, ale my zatím nevíme nic víc, než co říkají v televizi,“ dodala. Dotaz, zda mezi oběťmi či zraněnými jsou čeští občané, ponechalo zatím bez odpovědi i české ministerstvo zahraničních věcí.

Do Las Vegas každý rok přijedou desítky milionů turistů a milovníků hazardu a jsou mezi nimi i Češi. „Minulý týden tady byli čtyři, ale o tom víme jen proto, že potřebovali nějakou pomoc. Jinak se nám nehlásí,“ přiblížila svoji diplomatickou roli uznávaná diabetoložka, která se narodila za druhé světové války v Praze a po komunistickém puči odešla s rodinou přes Paraguay do USA.

Paddock si k útoku vybral samotné centrum Las Vegas. „Mandalay Bay je jeden z nejluxusnějších hotelů. Když lidi říkají Las Vegas, tak myslí Strip - to je jedna dlouhá ulice, kde jsou všechny hotely a kasina. A tam jsou všichni turisté. Do města nejdou, protože tam není nic zajímavého,“ vysvětluje paní Olga Martin.

VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Záběry hotelu, odkud střelec zmasakroval desítky lidí

„Měsíc, dva a lidi se vrátí“

Krveprolití chod pouštního ráje hazardu těžce poznamenalo. „Lidé mají strach, v ulicích je patrná větší přítomnost policie. Tady v Las Vegas se nikdy nic tak velikého nestalo. Ale musím říct, že tady v Americe je pořád nějaké střílení a lidé už jsou trochu otupělí,“ říká česká honorární konzulka.

Na vině je podle ní i velice snadný přístup ke zbraním. „Automatické pušky se prodávají všude a nikdo nemůže vědět, že si to někdo koupí a začne střílet. Kdyby se to neprodávalo a bylo to zakázané jako na celém světě, tak by se to nemohlo stát. Ale tady jsou veliké plakáty: Buy guns, buy guns. A to je ten problém.“

Může krveprolití ve Vegas změnit něco na debatě o zákazu automatických pušek v USA? „Já bych v to doufala. Ale realita je taková, že hodně lidí si žádné omezení na prodej zbraní nepřeje.“ Česká krajanka připouští, že masakr může mít i krátkodobý dopady na turismus. „Možná že ano. Možná měsíc, dva měsíce, a pak na to lidi zapomenou a vrátí se.“

VIDEO: Byl to akt čistého zla, odsoudil Trump útok v Las Vegas

Masakr v Las Vegas je nejhorším útokem střelce v moderní americké historii. V noci na pondělí 64letý Stephen Paddock začal střílet automatickou puškou z 32. patra hotelu Mandalay Bay do návštěvníků country festivalu na protější straně bulváru Strip. Zemřelo nejméně 58 lidí, přes pět set lidí bylo zraněno. Paddock spáchal sebevraždu těsně před tím, než do jeho pokoje vpadla policie.