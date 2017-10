Vrah z Vegas se obklopil kamerami, upozornily ho na blížící se policii

Stephen Paddock podle The New York Times nainstaloval dvě kamery v předsíni svého hotelového pokoje, další kameru umístil ke kukátku na dveřích. Vyšetřovatelé se domnívají, že chtěl mít během střelby jasný přehled o tom, jestli se už blíží policie. Paddock spáchal sebevraždu těsně před tím, než do jeho pokoje vpadla zásahová jednotka. Před tím stačil povraždit 58 lidí.



Paddock se ve čtvrtek přihlásil do hotelu Mandalay Bay a pronajal si rohový apartmán číslo 32135 ve 32. patře se dvěma pokoji, odkud byl dobrý výhled na parkoviště. Během následujících dnů pak do něj pronesl deset různých zavazadel, v nichž měl ukryty zbraně a munici. Vyšetřovatelé prozatím stále pracují s verzí, že zbraně dostal na pokoj sám a neměl žádné komplice.

V neděli večer, když začal koncert na prostranství pod hotelem, Paddock rozbil dvě okna apartmánu z každé strany, aby se připravil k vražedné střelbě. Téměř všechny hotely v Las Vegas totiž nemají balkony či terasy a nejdou tam otevřít okna. „Okna ze dvou stran mu dala možnost střílet z různých úhlů. Evidentně to měl dobře naplánované,“ prohlásil analytik CNN Art Roddick.

Když policie zjistila, odkud pochází střelba, vydala se do útrob hotelu. Ze země palbu opětovat nemohla vzhledem k přítomnosti mnoha hostů hotelu na všech patrech. Když speciální jednotka SWAT konečně vrazila do pokoje, odkud vycházela střelba, našla Paddocka mrtvého. Zabil se sám před vstupem policjeních jednotek.

Nejbezpečnější místo na zemi?

V jeho pokoji bylo nalezeno 23 různých zbraní a hromady munice, které tam pronášel v několika zavazadlech v rozmezí několika dnů. Přesto to nikomu v hotelu nepřišlo podezřelé. Dokonce ani pokojská, která do pokoje chodila, si ničeho nevšimla. „Musel mít všechny zbraně velmi důmyslně schované,“ citovala ji americká stanice CNN.

„Buď toho muže už velmi dobře znali, nebo to byl VIP klient, který měl už svá privilegia,“ řekl iDNES.cz známý moderátor Luboš Xaver Veselý, který Las Vegas navštěvuje s pravidelností už několik let a dokonce o městě hříchu napsal knihu. V ní mimojiné popisuje i všechny velké známé hotely, mezi které Mandalay Bay bezesporu patří.



„Když jsem během let sbíral materiál pro knihu ‚Moje Las Vegas‘, mluvil jsem i s šéfem ochranky jednoho velkého hotelového komplexu. Ten se dušoval, že Las Vegas je nejbezpečnější město na zemi. A že program na rozpoznávání obličejů tu měli ještě dříve než FBI. S nadsázkou se dá říci, že hned jak projdete vchodem nějakého kasina, už o vás vědí takřka všechno.“

A přes kasino musíte při vstupu do jakéhokoliv velkého hotelu v Las Vegas. „To je ve Vegas pravidlo, ať použijete jakýkoliv vchod z jakékoliv strany. Kasino je vždy v přízemí a v každém jste pod dohledem tak propracovaného kamerového systému, že technici u monitorů dokáží rozeznat hodnotu karty, kterou máte v ruce,“ vykládá Veselý, který jednou sám zažil mírně vyhrocenou situaci.



„Při jedné naší návštěvě jsme prošli vchodem jednoho z hotelu a doslova během minuty kolem nás postávali čtyři vysocí muži z ochranky. A to jen proto, že obličej jednoho člena z naší skupinky vypadal na kameře příliš mladě na to, aby byl starší 21 let a mohl tak do kasina vstoupit,“ popisuje. A Mandalay Bay je obrovský hotelový komplex propojený chodbou s vedlejším hotelem Luxor. Proto si nedovede představit, jak mohla místní bezpečnost selhat.