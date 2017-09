Lampedusu ovládla uprchlická anarchie. Starosta velí k uzavření tábora

Italský ostrov Lampedusa je jedním z nejčastěji zmiňovaných míst v souvislosti s migrační krizí. Jako nejjižnější kus území patřícího Itálii je ve Středozemním moři blíž Tunisku (113 kilometrů) než italské pevnině (do Sicílie je to 205 kilometrů). Pro migranty se proto stal oblíbeným cílem. Za přístup jeho obyvatel k běžencům sem mohla v roce 2014 dorazit i Nobelova cenu míru. Nyní už to nejspíš nehrozí.



Starosta ostrova Salvatore Martello o víkendu v otevřeném dopise, který zaslal italské agentuře ANSA a dalším médiím, požádal o uzavření střediska, v němž jsou migranti soustřeďováni. Důvod? Podle něj se ostrov ocitl kvůli středisku na hraně anarchie.

„Výhrůžky, neúcta vůči ženám, krádeže. A policie je bezmocná,“ uvedl mimo jiné. „Místní bary jsou plné Tunisanů, kteří se opíjejí a obtěžují ženy. Dostal jsem desítky stížností od vystrašených turistů, obchodníků, hoteliérů a restauratérů, kteří to musí denně snášet,“ dodal.

Na Lampedusu uprchlíci z Afriky mířili už v roce 2011:

Vystřídal „ikonu vstřícnosti“

Martello vystřídal letos v červnu v úřadu Giusi Nicoliniovou, která strávila na postu starostky ostrova deset let. Právě ona zosobňovala vstřícnost, s níž Lampedusané přistupovali k migrantům, kteří sem dorazili. Nominace všech obyvatel ostrova na Nobelovu cenu míru v roce 2014 neuspěla, samotné Nicoliniové však loni udělila takzvanou mírovou cenu UNESCO, Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Nicoliniová poté byla i účastnicí posledního večírku amerického prezidenta Baracka Obamy před opuštěním Bílého domu.

V červnu však v regionálních volbách skončila až třetí. „Občané již té vstřícnosti měli dost,“ napsal k tomu tehdy jeden z komentátorů. Symbolické je, že na její místo usedl Martello, který ostrov zastupoval před ní – v letech 1992 až 2002. Oba politici jsou totiž členy Demokratické strany, dlouho vládnoucího uskupení, k němuž patří i bývalý premiér a favorit voleb v příštím roce Matteo Renzi.

Nicoliniová a Martello však nyní ve straně představují protichůdné póly názorových proudů, jak zareagovat na migrační krizi. Od letoška začal očividně převládat ve straně tvrdý postoj – zřejmě i proto, že svou vstřícností k migrantům demokraté ztrácejí politické body.

Nový starosta Lampedusy hned po červnovém triumfu ve volbách prohlásil, že „do přijímání uprchlíků se musí vnést pořádek“. A Nicoliniová po své porážce prohlásila, že „srdce Lampedusy se vůči běžencům zatvrzuje“.

Lampedusa je již desítky let jednou z nejčastějších zastávek migrantů od afrických břehů do Evropy. Zhruba šest tisíc obyvatel ostrova dlouhodobě běžencům pomáhá. Právě červnové volby však naznačily, že jejich vstřícnost v době, kdy je migranti občas dokonce početně převyšují, už vychladla. Přijímací tábor, kde jsou ubytováni, je sice střežen, migranti však až příliš snadno kontroly obcházejí a volně se pohybují po ostrově.

Lampedusa

Bez Lampedusy by to nešlo?

Pro Řím by uzavření tábora bylo oříškem – byl totiž otevřen na výslovnou žádost Evropské unie. Slouží jako místo, kde je poprvé prověřována totožnost běženců. Dosud jím prošly statisíce lidí.

Nicoliniová na Martellova dramatická slova reagovala prohlášením, že nový starosta přehání a že „případů krádeží je velmi málo“.

V jednom se však s ním shodla. Připustila, že zatímco dříve sem mířili hlavně uprchlíci z Libye, nyní je nahradili migranti z Tuniska – a s těmi jsou větší problémy. „Jsou velmi mladí a hodně hluční,“ ohodnotil je i místní kněz, který jinak Martellovo prohlášení kritizoval.

K Martellovým slovům se nakonec vyjádřil i italský ministr vnitra Marco Minniti. „Na Lampeduse není žádná krizová situace. Teď je tam 187 migrantů, což je jedno z nejnižších čísel v posledních letech,“ řekl v neděli.

Sám starosta Lampedusy v pondělí v rozhlase mluvil podstatně méně dramaticky – prohlásil, že přijímací středisko posílilo ostrahu a že situace se „vrátila k normálu“. „Problém však zůstává,“ dodal.