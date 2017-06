Nastal čas připravovat odchod z Evropské unie, říká exprezident Klaus

Evropská komise se rozhodla zahájit s Českem, Polskem a Maďarskem řízení pro porušení unijní legislativy kvůli tomu, že země nepřijímají migranty podle stanovených kvót, oznámil v úterý ve Štrasburku komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos (více o tom zde).

Česká vláda přitom na začátku minulého týdne oznámila, že už žádné migranty z Itálie a Řecka nepřijme. Zdůvodnila to zhoršenou bezpečnostní situací a tím, že systém považuje za nefunkční. Řízení vyvolané komisí může po několika etapách skončit před unijním soudem a příslušné členské zemi pak hrozí vysoká pokuta (psali jsme zde).



„Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti,“ uvedl Klaus v prohlášení, jež vydal společně s institutem, který vede.

I v minulosti se bývalý český prezident k vývoji EU vyjadřoval kriticky, ještě jako hlava státu se odmítavě vyjadřoval k Lisabonské smlouvě, ale jeho nejnovější vyjádření natvrdo radí, aby Česko z Unie odešlo.

Svým krokem Evropská komise podle Klause ukázala, jaké je postavení České republiky v Evropské unii a jaké s ní její vrcholní představitelé mají úmysly. „Jde o novou, dosud nevídanou věc. Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus,“ uvedl Klaus.

Český hlas je podle něj ignorován, přestože se také o Česku rozhoduje. Podle bývalého prezidenta se nemají Češi nechat vydírat hrozbami ukončení evropských dotací, protože je podle Klause země ani nepotřebuje.

Přerozdělování uprchlíků znovu odmítl premiér Sobotka

Se snahou Evropské komise trestat Česko nesouhlasí premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. „Česká republika se systémem přerozdělování podle uprchlických kvót nesouhlasí a i se zřetelem ke zhoršené bezpečnostní situaci v Evropě a také s ohledem na nefunkčnost systému kvót se na něm nebude podílet. Toto naše stanovisko jsme připraveni na půdě EU i příslušných soudních institucí důsledně hájit,“ uvedl v reakci na rozhodnutí Komise premiér Bohuslav Sobotka.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD vnímá začátek řízení Evropské komise s Českem kvůli migračním kvótám za příležitost vyjasnit české argumenty proti nim. „Země, které prošly jinou historií, mají na svém území statisíce lidí, jejichž integrace se nezdařila. A my bychom byli nuceni vytvářet podobná prostředí, ve kterých jednoho dne zjistíme, že také tu integraci nezvládáme. A pro mě je to zásadní problém bezpečnostní. Já nechci, aby to bylo tak, že tu budou enklávy, do kterých se budete bát chodit,“ řekl Zaorálek.



„Solidarita přece není, že budeme dělat stejné chyby znovu,“ uvedl šéf české diplomacie. Za problém kvót označil i to, že by migranti byli nuceni zůstávat v zemích, kde nechtějí být. „My bychom mohli být pokrytci. Mohli bychom pokračovat v potěmkinovské politice, že budeme ty lidi brát, oni nám nakonec stejně utečou jinam, kde chtějí být, a my se budeme tvářit, že máme splněno,“ prohlásil Zaorálek. Takovou politiku však provozovat nechce.

Měli jsme také podat žalobu, tvrdí opoziční ODS

Za selhání současné vlády označila vývoj sporu o přijímání migrantů opoziční Občanská demokratická strana. „Krok komise není nic jiného než ukázka síly a trestání střední Evropy za neposlušnost. Jde také o katastrofální selhání Sobotkovy vlády, která se odmítla připojit k žalobě ostatních středoevropských států proti kvótám. Sobotka se tak dlouho ostentativně odtahoval od Maďarska a Polska a hrál v Bruselu hodného chlapce, až mu přistály na stole sankce. Postih za kvóty také ukazuje, jak naivní je představa pana Sobotky, Bělobrádka nebo Kalouska o společném evropském stolu, kde musí Česká republika nutně být, aby měla vliv na rozhodování,“ uvedl europoslanec Jan Zahradil.



„Někdy je lepší u stolu nebýt, než posloužit jako jeden z chodů. Jediným řešením je, aby vláda začala urychleně jednat o trvalé výjimce z evropské migrační a azylové politiky a z dalších politik, které jsou pro ČR nevýhodné a riskantní,“ tvrdí expert opoziční ODS. Být součástí tvrdého jádra EU by podle něj znamenalo přijmout společnou azylovou a migrační politiku, včetně kvót.

TOP 09 podle místopředsedy Marka Ženíška souhlasí s vládou v tom, že kvóty jsou nesmyslné, vláda ale měla více přesvědčovat evropské partnery, že povinné přerozdělování migrační krizi neřeší. Navíc rozhodnutím, že Česko už nebude žádné další imigranty podle kvót přijímat, zhatila podle Ženíška vlastní argument, že každý stát umí pomoci v rámci svých možností a ochoty. „My jsme usnesením vlády Evropě řekli, že naše ochota je dvanáct uprchlíků a naše možnosti nepřesahují dvanáct uprchlíků,“ řekl ČTK Ženíšek.