Němci mají lepší zboží, dokazují první data z velkého průzkumu kvality

1:00 , aktualizováno 1:00

Dosud se o tom jen povídalo a upozorňovali na to spíš jednotlivci. Ale je to tak. Výrobky se stejným logem zakoupené v Česku nebo na Slovensku mají docela jinou kvalitu než v Německu či Rakousku. Velký srovnávací test v pěti evropských zemích, který nechal provést ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), to prokázal.