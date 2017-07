PŘÍMÝ PŘENOS: Jurečka ukazuje, které české výrobky jsou horší než německé

„Je zásadní rozdíl v kvalitě potravin a výrobků od stejného výrobce. Naším cílem je, aby EU v budoucnosti přijala legislativu, která by to byla řešit. Týká se to nejenom Čechů, kteří vyráží do zahraničí, ale také například Němců, kteří vyrážejí do Čech a jsou zvyklí kupovat výrobky určité kvality,“ prohlásil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Úterní MF DNES informovala, že z 21 výrobků, které kontroloři nakoupili v Česku, Maďarsku, Německu, Rakousku a na Slovensku, měly stejné složení jen tři.



Rozdíly stejných potravin prodávaných v českých a německých obchodech ukázalo i srovnání, které v roce 2015 provedla z iniciativy europoslankyně Olgy Sehnalové Vysoká škola chemicko-technologická ve spolupráci s řetězcem Albert (více čtěte zde).