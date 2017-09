Kurdové odmítají předat letiště irácké vládě, Bagdád pozastaví lety

Bagdád tak reaguje na pondělní referendum, v němž Kurdové hlasovali o možnosti odtržení svých oblastí od zbytku Iráku. Irácká vláda tento krok považuje za neústavní.



Státní ministr kurdské autonomní vlády Mavlúd Murad ve středu řekl, že mezinárodní letiště v Irbílu je nezbytné pro boj proti Islámskému státu, k němuž kurdské jednotky významně přispívají.



Irácký premiér Hajdar Abádí v úterý vyzval kurdskou autonomní vládu, aby do tří dnů předala kontrolu nad letišti na území autonomie centrální vládě. Řekl, že pokud se Kurdové nepodrobí, budou v pátek počínaje 15:00 místního času (14:00 SELČ) zastaveny přímé mezinárodní lety do Kurdistánu.

Jako první na dění v Iráku reagovala libanonská společnost Middle East Airlines (MAE), která oznámila, že v pátek lety do Irbílu pozastaví. „Zastavíme je, poslední let bude (ještě v pátek) 29. září, a potrvá to tak dlouho, dokud oni ten problém nevyřeší,“ sdělil zástupce MAE.