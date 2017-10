Za zakroužkovaný lístek 200 korun. Policie v Ústí prověřuje kupčení s hlasy

„Já jsem dostala hlasovací lístek a šla jsem do školy volit. Zato jsem dostala 200 korun,“ tvrdí žena, která o víkendu volila na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem. Žena mluví na záznamu, který pořídili aktivisté z Nadačního fondu proti korupci. Případem se již zabývá policie.

„Už to bylo zakroužkované,“ říká žena o hlasovacím lístku, který dostala a hodila do urny. Převzala ho od dvou mužů. „Jednoho Čecha a jednoho Roma,“ dodává. Po odchodu z volební místnosti obdržela odměnu 200 korun.

Kolik lidí bylo uplaceno, není jasné. Žena na záznamu ale tvrdí, že jich muselo být přes padesát. Také členka volební komise na další nahrávce líčí, jak voliči chodili k urně ve vlnách tak, jak je nejspíš posílali korupčníci. Přicházeli ti, kteří běžně volit nechodí, všichni měli stejně složený lístek do čtverečku a působili zmateně. I ona si je jistá, že volby byly uplacené.

Aktivisté z Nadačního fondu proti korupci získali kromě svědectví také údajně zmanipulovaný volební lístek. Jde o kandidátku ČSSD v Ústeckém kraji a jsou na ní zakroužkovaná dvě jména - dvojka kandidátky Zdeněk Matouš a desítka Karel Rouček. První je starostou Krupky, druhý místostarostou.

Je otázkou, proč se někdo snažil voliče uplatit. „Může to být provokace,“ připouští aktivista Janusz Konieczny. „Ale moc tomu nevěřím. Pokud by někdo chtěl provokovat, záleželo by mu na tom, aby se to zveřejnilo, ale v tomto případě jsme na podezřelé hlasovací lístky přišli sami,“ říká Konieczny.

A ještě přidává jeden důvod, proč pochybuje o provokaci. „O té se mluví pokaždé, když se objeví podezření, ale ještě jsem se nesetkal s tím, aby se provokace prokázala. Naopak volební manipulace ano,“ dodává.

Právě Krupka, v níž žijí Matouš s Roučkem, má velké zkušenosti s manipulací s výsledky voleb. V roce 2010 při komunálních volbách dostávali sociálně slabí lidé ze sídliště Horní Maršov 300 korun za hlas. Ve zdejších okrscích drtivě vyhrálo sdružení ČSNS a NK-Šance pro město, které vedl právě Matouš. Volby se musely opakovat, ale dopadlo to stejně. A soud je nechal zopakovat znovu. I napotřetí existovaly pochybnosti, podle soudu už ale nebyly tak silné. Matouš se nakonec stal starostou.

Předvyplněný volební lístek pro parlamentní volby 2017

Matouš uplácení pokaždé popřel a prohlašoval, že ani nikdo jiný z lidí na jeho kandidátce hlasy nekupoval. „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou?“ řekl, když se ujímal úřadu. Mezitím přešel i s Roučkem k ČSSD a dnes se o něm mluví znovu.

Matouš mobil o víkendu nebral a na SMS nereagoval. Rouček kupčení s hlasy odmítl. „Co na to říct. Myslím si, že je to vše cílená provokace na mou osobu,“ napsal v SMS.

Nicméně výsledek víkendových voleb v okrsku číslo 2016 na ústeckém sídlišti Mojžíř je přinejmenším pozoruhodný. ČSSD zde volilo 45 lidí, Matouš s Roučkem dostali 31 preferenčních hlasů, což je v porovnání s ostatními kandidáty mimořádné číslo. Třeba lídr kandidátky Jaroslav Foldyna nezískal ani jeden.

Jenže k ovlivnění výsledku sněmovních voleb by někdo musel koupit tisíce hlasů. Zůstává proto otázkou, proč by utrácel jen za desítky? „Myslím, že by jich bylo víc, ale svou přítomností na sídlišti jsme lidi stojící v pozadí kupčení odradili. Ti se stáhli i díky tomu, že jedna z volebních komisí zavolala policii, které sdělila svoje podezření,“ míní Koneczný.

Nabízí se ale ještě jiné vysvětlení. „Severočeská sociální demokracie, to je pytel blech,“ říká expresivně Pavel Maleček, bývalý starosta Krupky a znalec místního politického prostředí. „Nákupem desítek nebo stovek hlasů by někdo mohl jen zvýšit svou důležitost v ČSSD,“ dodává.

Rozkrýt okolnosti kupčení je nyní na policii. „Zabýváme se trestním oznámením, které jsme obdrželi v průběhu voleb,“ potvrdila severočeská policejní mluvčí Alena Bartošová. Policie v Ústeckém kraji prověřuje i trestní oznámení kvůli podezření na uplácení voličů i přímo v Krupce. To ale není tak zdokumentované, jako případ z Mojžíře.