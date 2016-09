Volejbalisté Kuby jdou ve Finsku do vězení. Znásilnili ženu během turnaje

Odsouzení Kubánci Soud v Tampere poslal na pět let do vězení sedmadvacetiletého kapitána týmu Rolanda Cepedu Abreua. Stejný trest si odpykají jedenadvacetiletí hráci Alfonso Gavilan a Osmany Uriarte Mestre. Pět let má strávit za mřížemi i teprve devatenáctiletý Ricardo Calvo Manzano. Kratší trest v délce 3,5 roku soudce vyměřil jedenadvacetiletému Luisi Sosa Sierrovi.