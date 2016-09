Komunisté v rámci předvolební kampaně šíří petici o odchodu z NATO

Kandidáti KSČM do Senátu v pražských obvodech Kandidáty jsou v Praze 11 ekonomka a předsedkyně kontrolního výboru Prahy 10 Jana Čunátová, která by mimo jiné chtěla do ústavy vrátit právo na práci. Lektorka bulharštiny Ludmila Nedělková se chce zaměřit na sociální problematiku a potírání kriminality v Praze 10. Zastupitel Prahy 17 Pavel Franěk, bývalý ředitel odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj, se chce zasazovat mimo jiné o lepší čerpání peněz z fondů EU. Do Senátu bude kandidovat v Praze 6.