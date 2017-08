Děkuju andělům strážným, řekl hradní protokolář Kruliš po návratu do práce

Hradní protokolář se přišel ve středu podívat, jak choť hlavy státu oznámila novinářům, že její muž, prezident Miloš Zeman, může na začátku příštího roku obhajovat svůj post, protože už má téměř šedesát tisíc podpisů občanů (o podpisech pro Zemana zde).



Kruliš se stal účastníkem dopravní nehody na konci května při jízdě v superrychlém policejním voze. Policista, který řídil, utrpěl mozkovou příhodu a nezvládl řízení.

Kruliš si při nárazu zlomil dva obratle, ale z nehody vyvázl bez trvalých následků (více o nehodě zde). Pouze se teď musí vždy ráno po probuzení protahovat. „Můj pan chirurg, když jsem se s ním bavil, tak říkal, že takhle rychle se z toho dostat bez jakýchkoli následků je tak jeden z tisíce,“ dodal.

Zástupce šéfa hradního protokolu odmítl, že by vůz řídil on sám. „Jsou to spekulace. Myslím si – a hasiči to asi potvrzují –, že v autě, které se otvírá dveřmi nahoru, a v autě, které má velký středový tunel, já se zlomenými obratli a řidič, který utrpěl cévní mozkovou příhodu... tam si, myslím, – o tom dnes není pochyb, když je stále v nemocnici a v léčení –, tak jsme si jen těžko mohli přelézat,“ řekl.

Podle závěrů policejního prezidia přítomností civilní osoby v policejním BMW nebyly porušeny právní předpisy. Kruliš před nehodou s policií zajišťoval bezpečnost návštěvy Zemana v Jihomoravském kraji a při prezentaci policejní techniky podle prezidia projevil zájem o praktickou ukázku vozu.



Nehoda se přihodila v době, kdy Kruliš doprovázel prezidenta Miloše Zemana na cestě po Jihomoravském kraji. Vůz za čtyři miliony korun, který měla policie půjčený, sjel do potoka v brněnských Chrlicích.