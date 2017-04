Kroměřížská výzva zakládá hnutí SPIN. Jsme realisté, hodnotí své šance

18:21 , aktualizováno 18:21

Lidé z okruhu Kroměřížské výzvy zakládají novou politickou platformu Spravedlnost a inovace. Chtějí prosadit své vize do programů politických stran a dostat své lidi na jejich kandidátky. Pokud by cítili masivní podporu lidí, mohli by se zapojit i do podzimních voleb. „Jsme ale realisté,“ dodává jeden z představitelů Jan Kalvoda.