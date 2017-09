Jak Praha odpoví na protesty taxikářů? Zeptáme se primátorky Krnáčové

Frustrace pražských taxikářů z toho, že řidiči Uberu nedodržují pravidla a povinnosti, které oni dodržovat musí, trvá již od roku 2014, kdy americká společnost začala své služby poskytovat i v české metropoli. V posledních dnech však tato nespokojenost vystupňovala do otevřených protestů.

Nejdříve minulý čtvrtek skupinka taxikářů napadla řidiče Uberu na Letišti Václava Havla. Na auto mu nalepili samolepku „nelegální transport“ a bránili mu v odjezdu. Jeden z taxikářů posléze strčil otevřeným okýnkem ruku do auta a sebral řidiči mobil. Taxikáři navíc řidiči rozbili čelní sklo (psali jsme zde).

Protesty taxikářů na letišti ale pokračovaly i v dalších dnech. V pátek a poté také v pondělí. V obou případech před letištnímu terminály demonstrovalo několik desítek taxikářů. Poslední akce vyústila ve zmíněné ultimátum.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) počínání taxikářů označila za ostudné. Demonstranti po ní prý navíc chtějí něco, co není v jejích silách, jelikož město nemůže Uber zakázat, ani pro něj určovat podmínky. To je podle primátorky v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. Proč to tak je, zda se skutečně Krnáčová nepokusí blokádě předejít a jak na ní bude případně reagovat, o tom pohovoří ve čtvrtek v Rozstřelu.