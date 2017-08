Křivé nařčení partnera ze zneužití dítěte zůstává většinou bez trestu

Nařčení obvykle vypouštějí z úst matky, které se snaží otcům bránit ve styku s dítětem. Opatrovnické soudy i pracovníci orgánů péče o dítě se s tím setkávají takřka každodenně.

„Narůstá počet případů, kdy se objevují nařčení ze zneužívání dětí různými způsoby. Pokud takové tvrzení zazní, samozřejmě by nemělo zapadnout. My i OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.) máme oznamovací povinnost,“ přibližuje soudkyně Okresního soudu v Kolíně Libuše Kantůrková, která řeší spory o děti přes dvacet let.

Zda se podobné nařčení zakládá na pravdě, prověřuje policie. Například si může nechat vypracovat posudek z oboru sexuologie či pozvat nezletilé děti k výpovědi do speciální místnosti. Znalec pak posuzuje jejich důvěryhodnost - zda to, co popisují, se skutečně mohlo stát, nebo jim tvrzení někdo podsunul.

„Aktuálně zastupujeme čtyři tatínky, kde znalec hodnotí tvrzení jako vymyšlená, protože děti činy nepopisují stejně jako matka,“ říká pražský advokát a odborník na rodinné právo Štěpán Ciprýn, jehož kancelář ročně řeší na tři stovky vyhrocených rozvodů.

Že se dítěti, jehož rodiče jsou ve fázi odluky, ve skutečnosti žádné příkoří neděje a nedělo, policie zjistí v drtivé většině těchto případů, ve statistikách však pro skupinu zvláštní kolonku nemá. Loni hlouběji prověřovala skoro 700 trestních oznámení o zneužívání dětí, přes dvě stě jich odložila. Celkem jich přijala mnohem víc, eviduje jen ty, které od začátku považovala za důvodné.

„Máme zkušenost, že velmi mnoho upozornění je nepravdivých, využívajících situace v rámci rozepře rodičů. Výsledek vyšetřování se od policie dozvídáme, protože dítě má v těchto případech přiděleného opatrovníka,“ sdělila iDNES.cz šéfka jednoho z pražských OSPOD, která si nepřála uvést své jméno.

Jednání s rodiči si sociálka nenahrává

Než však policie osočení prokáže jako nepodložená, dotyčný už ve svém okolí a třeba i na pracovišti nezřídka čelí cejchu „úchyla“. „Rodiče opravdu týrají a zneužívají vlastní děti minimálně. Avšak už to, že z toho jeden druhého křivě obviní, překračuje pomyslnou hranici,“ upozorňuje specialistka na rodinné právo, exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Podle jejích slov už sice nepřipadá v úvahu to, co před dvaceti třiceti lety, kdy otec kvůli pouhému podezření třeba zcela ztratil kontakt s dítětem, protože mu soud zakázal styk, avšak ani tak pro poškozené situace stále není snadná. Pokud se rozhodne nenechat na sebe házet špínu beztrestně, musí podat nové trestní oznámení a domáhat se omluvy či odškodného.

„Rodiče se navzájem obviňují velmi často, méně často pak už odchází trestní oznámení a úplně výjimečně je někdo odsouzen, ať už ten, kdo by řekněme trýznil děti, nebo ten, kdo z toho křivě obvinil,“ dodává Kovářová.

Jinak řečeno, moc se nestává, aby za křivé osočení byl někdo stíhán policií, natož následně zažalován a odsouzen. Nepomůže k tomu ani to, že osočení zaznělo přímo u soudu o dítě či před pracovníky sociálky, na což před nedávnem v rozhovoru pro iDNES.cz upozornil psycholog Tomáš Novák (více čtěte zde).

„Jednání s rodiči o úpravě poměrů dětí si nenahráváme, pořizuje se písemný záznam. Zkušenost je opačná, rodiče si nahrávají nás a mnohdy navíc bez toho, aby nás na to upozornili, což by z právního i morálního hlediska měli,“ doplnila šéfka jednoho z pražských OSPOD.

„Řekly mi to děti“

Z písemného záznamu o schůzce není dost dobře možné prokázat, co přesně během ní zaznělo. Zazní-li osočení u opatrovnického soudu, lze na nahrávce či v protokolu alespoň zpětně dohledat, jak rodič svá obvinění formuloval. I s těmito podklady je však pro policisty takřka nemožné prokázat úmysl.

„Rodič většinou přijde s tím, že mu to řekly děti. Pak už nikdo nedokáže posoudit, jestli to je pravda, nebo lež. Když je ještě sofistikovanější, řekne, že jim to věřit nechce, ale že to zkrátka nemohl nechat být, protože je musí chránit,“ přibližuje strategie rodičů Ciprýn.

Že se v tuzemsku ten, kdo křivě obviní, nedočká ani výchovného trestu, považuje Daniela Kovářová za problém. „Je to chyba a možná i důvod, proč se do toho orgány péče o děti nerady montují. Když rodič obviní protějšek v USA, určitě je někdo potrestán - ať už ten, kdo děti týral nebo zneužíval, nebo ten, kdo křivě obvinil,“ míní.

Štěpán Ciprýn podotýká, že za svou praxi už zažil několik případů, které se k potrestání dotáhnout podařilo. „Pokud chodíte a veřejně prohlašujete, že manžel je pedofil, samozřejmě můžete být odsouzen pro pomluvu. Jsou klienti, kteří to chtějí vyřešit od A do Z včetně nepravdivých údajů, tam pak žalujeme i materiální újmu,“ vysvětluje.

Jeden z případů dotáhl letos na jaře Krajský soud v Plzni, který za křivé obvinění poslal na 2,5 roku za mříže třicetiletou ženu, která bývalého partnera ze zneužití křivě osočila opakovaně (psali jsme o tom zde). Jinak za křivé obvinění hrozí dokonce až osm let, za pomluvu nejvýše roční vězení.

Soudci se děsí novely

I když se však křivě nařčený rodič zpravidla nedomůže satisfakce v trestním řízení, ve sporu o dítě se jeho postavení paradoxně může zlepšit. „Když se matka snaží otci ve styku s dětmi maximálně bránit, dost často je to pro soud důvod pro jejich svěření do péče druhého rodiče,“ upozorňuje advokát Ciprýn.

Přitakává i soudkyně Libuše Kantůrková. „Když si rodič zneužívání vymyslí a nic se nezjistí, svědčí to o věrohodnosti jeho výpovědi. Udělám si o něm obrázek, jakých praktik je až schopen používat, že klidně i poškodí toho druhého, aby dosáhl svého vítězství,“ dodává soudkyně Libuše Kantůrková.

S rozhodnutím o definitivním uspořádání do uzavření policejního vyšetřování opatrovnický soud musí vyčkat. I proto se soudci řešící tuhle agendu děsí nové úpravy zákona o zvláštních řízeních soudních, kterou schválil Senát a která čeká na podpis u prezidenta. Přikáže jim totiž skončit řízení do šesti měsíců.

„Pochybuji o tom, že by soudci záměrně zdržovali soudní řízení, naopak znám řadu soudkyň, které chodí diktovat rozsudky v sobotu a v neděli, protože to přes týden nestihnou. Když chcete jako rodič zkomplikovat a prodloužit jednání, nechcete aby soud rozhodl, je řada legálních možností a obstrukčně používaných nástrojů, kterými to můžete udělat,“ uzavřela Kovářová.