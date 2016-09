Výdaje krajů na propagaci před volbami rostou, Hašek náklady tutlá

Důvodem byla aféra s neexistující mluvčí u hejtmana Michala Haška v Jihomoravském kraji. Reportéři MF DNES chtěli vědět za co, komu a kolik kraje zaplatily za svou propagaci v posledních třech letech. Dva z nich – Ústecký a Jihomoravský – však ani přes urgence odpovědi nedodaly.

Z jedenácti došlých odpovědí vůbec nejvíc za propagaci od roku 2014 zaplatil Moravskoslezský kraj, kde vládne a i po nadcházejících krajských volbách by rád vládl hejtman Miroslav Novák (ČSSD). Celkem jde o částku 48,8 milionu korun.

„Propagace Moravskoslezského kraje sleduje dlouhodobý marketingový cíl – a sice vytvoření pozitivního obrazu regionu, který se potýká s řadou problémů a jeho mediální obraz bývá mnohdy zkreslený,“ uvedla k tomu mluvčí kraje Petra Špornová. Doplnila, že v minulých letech šlo kromě zviditelnění aktuálních témat ze sociální oblasti, zdravotnictví, školství, životního prostředí či podpory podnikání také o reklamní bannerovou kampaň k investiční konferenci nebo soutěž LADY BUSINESS.

Těsně za Moravskoslezským krajem skončil v utrácení za svůj obraz na veřejnosti s 46,8 milionu korun Olomoucký kraj. Třetí příčka patří Vysočině, která od roku 2014 až dosud utratila 26,8 milionu korun.

Čtvrtý skončil Středočeský kraj – 24,8 milionu. „Jsme co do rozlohy i počtu obyvatel největším krajem v ČR. Oproti ostatním máme navíc řadu nevýhod – předně nemáme krajské město a uprostřed kraje je hlavní město Praha. Je tedy komplikované i nákladné informovat občany o dění v kraji,“ zdůvodňovala to mluvčí Michaela Drobná.

Mistři způsobů, jak neodpovědět MF DNES krajské úřady podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádala, aby se podívaly do svého účetnictví a sdělily, kolik ročně z veřejných peněz utrácejí za reklamu a propagaci. Pro úředníky z Pardubického kraje to byla práce na pár hodin, jinde však o takový dotaz evidentně nestáli. Mistrem obstrukcí se stal Jihomoravský kraj. Zdejší úředníci si nejprve podle zákona prodloužili lhůtu na odpověď, následně si jako jediní naúčtovali za vyhledání informací poplatek. Sepsání odpovědi jim prý zabralo 20 hodin pracovního času, což při sazbě 232 korun za hodinu znamená, že údaje poskytne po zaplacení částky 4 640 korun. „Informace určitě vydáme. Jde nicméně o velké množství zpracovávaných podkladů, které se nyní kompletují,“ slibovala mluvčí kraje. Ve čtvrtek to byl týden, co peníze na úřad odešly. Odpověď stále nedorazila.

Středočeskému kraji, kde chce i po volbách pokračovat hejtman Miloš Petera z ČSSD, patří prvenství v utrácení za propagaci v porovnání letošního a předešlého roku. Zatímco za celý rok 2015 vydal 5,4 milionu korun, letos už investoval 9,6 milionu.

Vůbec nejvíc za letošní rok dal za propagaci Olomoucký kraj – 10,7 milionu korun. Za ním skončil s 10,5 milionu korun Moravskoslezský kraj. Pět milionů oproti 7,8 milionu z roku 2015 už letos proinvestoval i Plzeňský kraj.

„Navýšení některých nákladů je způsobeno tím, že reklamní kampaň upravujeme na základě zkušeností z předchozích let tak, aby byla efektivní a smysluplná. Do zvýšené částky za propagaci se promítla i skutečnost, že letos Plzeňský kraj ve spolupráci se svými bavorskými partnery otevřel na náměstí Republiky v Plzni Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska, které představil veřejnosti mimo jiné formou tištěné inzerce a letáků,“ vysvětlila to vedoucí oddělení mediální komunikace a marketingu Šárka Stará.